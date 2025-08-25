Milan, colpo di scena Gimenez: l’annuncio dell’agente

Mentre i rossoneri si apprestano ad ufficializzare l’arrivo del nuovo attaccante, l’agente del messicano ha ben pensato di fare il punto sulla situazione del suo assistito.

Il diavolo si appresta ad ufficializzare Conrad Harder, attaccante danese in forza allo Sporting Lisbona che arriverà a Milano domani per le visite mediche. Finalmente il Milan avrà una nuova punta, per la gioia di Massimiliano Allegri che lo aspettava da tutta l’estate.

Concorrenza quindi in vista per Santiago Gimenez, fino ad ora l’unica punta di ruolo della rosa. E, proprio in merito alla situazione del messicano, ha parlato la sua agente Rafaela Pimenta.

Mercato Milan, Gimenez: le parole dell’agente

Di recente sono state numerose le speculazioni su una possibile partenza di Santiago Gimenez, dopo appena sei mesi a Milano. Ecco perché la sua agente Rafaela Pimenta si è espressa sul futuro del suo assistito, chiarendo una volta e per tutte la situazione. Ai microfoni di calciomercato.com, infatti, avrebbe dichiarato che Gimenez non andrà da nessuna parte e che tutti i rumors trapelati non erano altro che fake news.

Lo stesso calciatore, a dire il vero, aveva mostrato tutto il suo entusiasmo sui social appena pochi giorni fa, in merito all’inizio del nuovo campionato. Un giocatore che sembrava ed è effettivamente motivato e coinvolto dal progetto. La concorrenza, quando ci sarà, fa parte del gioco, specie se militi in un grande club come quello rossonero.

Mercato Milan, Gimenez resta: si punta sul messicano

Ovviamente questo pensiero è ampiamente condiviso anche dalla società. Il Milan aveva investito sul messicano 35 milioni bonus compresi appena lo scorso gennaio, facendogli anche firmare un contratto fino al 2029. Il messicano si è fatto valere alla grande in Olanda, con 65 reti in 105 presenze.

Giusto dunque continuare a puntare su di lui. I primi mesi sono stati di assestamento, con 6 goal in 19 apparizioni. E comunque in una squadra che non girava e che alla fine è arrivata nona. Questo, invece, sarà l’anno in cui dovrà dimostrare davvero qualcosa. E il messicano lo sa, pronto a far innamorare i tifosi rossoneri.