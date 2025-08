Milan, colpo di scena: il bomber finisce in Arabia!

Spunta l’Al Qadsiah nel futuro dell’attaccante rossonero. Si lavora per trovare una quadra.

All’orizzonte del mercato rossonero sta prendendo forma la possibilità concreta di poter monetizzare dalla cessione di un giocatore ormai completamente fuori dai piani del Milan. Gli esuberi in casa Milan sono diversi, con alcuni giocatori che faticano a portare offerte, ma questo caso è diverso. Il bomber rossonero ha ben due offerte ghiotte sul piatto, ma per far quadrare il tutto devono allinearsi alcune questioni.

Milan, sirene arabe per Morata

è Alvaro Morata il giocatore che potrebbe finire a giocare in Saudi League. Il giocatore in prestito al Galatasaray è molto apprezzato sul mercato, infatti dopo le richieste del Como che sta facendo di tutto per acquistarlo, ora è arrivata presso la dirigenza rossonera anche un offerta proveniente dal Medio Oriente.

Come riportato dal giornalista Nicolò Schira, l’Al Qadsiah è infatti estremamente interessata all’acquisto dello spagnolo, con il Milan che sarebbe volenteroso a cedere il giocatore. Non è pero d’accordo il Galatasaray (che detiene un contratto di prestito fino a gennaio per il giocatore) che per liberarsi mesi prima dell’attaccante chiede un indennizzo di circa 8-10 milioni di euro. Restano dunque da risolvere queste questioni, ma ciò che è certo è che Morata non vestirà più la maglia rossonera.