Milan, colpo in arrivo: accordo trovato e operazione conclusa

di
Massimiliano Allegri

Finalmente sta per andare in porto il nuovo colpo dei rossoneri. Di seguito tutti i dettagli dell’operazione e quando si avrà l’ufficialità.

Il Milan di Massimiliano Allegri è costretto già a rincorrere in questo inizio di stagione. Prima un mercato tutto sommato positivo ma con ancora qualche tassello mancante, poi l’esordio in Serie A con la Cremonese. Esordio che ha visto il Diavolo uscire clamorosamente sconfitto dal campo di San Siro e che pone dunque diversi punti interrogativi sul proseguimento. Certo l’infortunio di Leao è stato un imprevisto non da poco, ma ovviamente non può rappresentare un alibi.

Ecco perché Igli Tare ha dato una netta accelerata sul mercato. In questi ultimi giorni si è nuovamente evidenziato come la rosa a disposizione di Max non sia al completo ed ecco che il neo direttore sportivo ha appena messo a segno il suo ultimo colpo.

Mercato Milan, è fatta per Harder: domani le visite mediche

Che i rossoneri avessero bisogno di un attaccante era chiaro a tutti. Ok Pulisic e Leao a far impazzire i difensori avversari, ma il solo Santiago Gimenez lì al centro non può bastare ed è per questo che la società ha cercato a lungo un’altra punta. Fino ad oggi, giornata della conferma del nuovo attaccante. Stiamo parlando di Conrad Harder, ormai prossimo a trasferirsi a Milano dallo Sporting Lisbona.

Conrad Harder
Milan, colpo in arrivo: accordo trovato e operazione conclusa – lapresse – spaziomilan.it

Nelle prossime ore il volo del nuovo centravanti con destinazione Milano, mentre per domattina sono state programmate le visite mediche. Poi Harder potrà apporre la propria firma sul contratto e diventare rossonero a tutti gli effetti, con l’operazione che prevede un acquisto a titolo definitivo. La cifra dell’affare è di 23 milioni più 4 di bonus, come riportato da La Gazzetta dello Sport, con in aggiunta anche il 10% sulla futura rivendita.

News Milan, chi è Harder: i numeri

Danese cresciuto nel Nordsjælland, Conrad Harder è un attaccante mancino classe 2005, mancino molto fisico e veloce. Forte nel gioco aereo, ma anche abile nell’aprire spazi per i compagni. Viene spesso accostato a Rasmus Hojlund, con cui condivide non solo nazionalità ma appunto anche caratteristiche.

Conrad Harder
Milan, colpo in arrivo: accordo trovato e operazione conclusa – lapresse – spaziomilan.it

Nella scorsa estate il suo passaggio dal Nordsjælland allo Sporting Lisbona, dove ha potuto confrontarsi con un campionato di maggiore caratura. Nella stagione 2024-25 ha collezionato 31 presenze siglando anche 6 gol.

Laura Bisogno

Gestione cookie