Milan, colpo in arrivo: accordo trovato e operazione conclusa

Finalmente sta per andare in porto il nuovo colpo dei rossoneri. Di seguito tutti i dettagli dell’operazione e quando si avrà l’ufficialità.

Il Milan di Massimiliano Allegri è costretto già a rincorrere in questo inizio di stagione. Prima un mercato tutto sommato positivo ma con ancora qualche tassello mancante, poi l’esordio in Serie A con la Cremonese. Esordio che ha visto il Diavolo uscire clamorosamente sconfitto dal campo di San Siro e che pone dunque diversi punti interrogativi sul proseguimento. Certo l’infortunio di Leao è stato un imprevisto non da poco, ma ovviamente non può rappresentare un alibi.

Ecco perché Igli Tare ha dato una netta accelerata sul mercato. In questi ultimi giorni si è nuovamente evidenziato come la rosa a disposizione di Max non sia al completo ed ecco che il neo direttore sportivo ha appena messo a segno il suo ultimo colpo.

Mercato Milan, è fatta per Harder: domani le visite mediche

Che i rossoneri avessero bisogno di un attaccante era chiaro a tutti. Ok Pulisic e Leao a far impazzire i difensori avversari, ma il solo Santiago Gimenez lì al centro non può bastare ed è per questo che la società ha cercato a lungo un’altra punta. Fino ad oggi, giornata della conferma del nuovo attaccante. Stiamo parlando di Conrad Harder, ormai prossimo a trasferirsi a Milano dallo Sporting Lisbona.

Nelle prossime ore il volo del nuovo centravanti con destinazione Milano, mentre per domattina sono state programmate le visite mediche. Poi Harder potrà apporre la propria firma sul contratto e diventare rossonero a tutti gli effetti, con l’operazione che prevede un acquisto a titolo definitivo. La cifra dell’affare è di 23 milioni più 4 di bonus, come riportato da La Gazzetta dello Sport, con in aggiunta anche il 10% sulla futura rivendita.

News Milan, chi è Harder: i numeri

Danese cresciuto nel Nordsjælland, Conrad Harder è un attaccante mancino classe 2005, mancino molto fisico e veloce. Forte nel gioco aereo, ma anche abile nell’aprire spazi per i compagni. Viene spesso accostato a Rasmus Hojlund, con cui condivide non solo nazionalità ma appunto anche caratteristiche.

Nella scorsa estate il suo passaggio dal Nordsjælland allo Sporting Lisbona, dove ha potuto confrontarsi con un campionato di maggiore caratura. Nella stagione 2024-25 ha collezionato 31 presenze siglando anche 6 gol.