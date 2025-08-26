Milan, come sta Leao: cresce la preoccupazione per la sfida con il Lecce

Continua ad esserci incertezza attorno alle condizioni di Rafael Leao. Dopo aver saltato la Cremonese, ora il portoghese rischia di saltare anche la gara con il Lecce?

Il Milan visto sabato sera a San Siro con la Cremonese è stato davvero troppo brutto per poter essere vero. I rossoneri non sono mai sembrati padroni del campo, nonostante l’avversario fosse ampiamente alla portata. L’inaspettato tonfo interno è frutto di una prestazione non all’altezza di tutta la squadra ed anche di alcune scelte sbagliate da Max Allegri. Ma non si può non citare l’assenza di Rafael Leao.

L’asso portoghese è stato costretto a saltare la prima di campionato, dopo il problema muscolare accusato al polpaccio destro nella sfida di Coppa Italia contro il Bari. L’infortunio sembrava essere di lieve entità, con la mancata convocazione contro la Cremonese giustificata dalla semplice precauzione. A più di una settimana dallo stop, però, le sue condizioni continuano a preoccupare.

Infortunio Leao, ancora lavoro personalizzato: può rientrare dopo la sosta

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche ieri Leao non si è allenato con la squadra continuando il suo lavoro personalizzato. Il portoghese è monitorato giorno dopo giorno e non si vuole assolutamente accelerare il rientro con il rischio di una ricaduta più seria. La decisione definitiva in vista della sfida di venerdì con il Lecce verrà presa solo a pochi giorni dalla gara, con Leao che giocherà solo se sarà al meglio della condizione.

Possibile che il 10 rossonero possa partire dalla panchina, com’è altrettanto possibile che il suo rientro possa essere rimandato a dopo la sosta per le Nazionali. In tal caso sarebbe da valutare anche l’eventuale convocazione con il Portogallo.

Inutile dire che Leao ricopra un ruolo centrale nel Milan e che gran parte delle azioni rossonere passino da lui, ma proprio per questo motivo non si può rischiare di perderlo per troppe partite.