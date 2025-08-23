Milan-Cremonese, Allegri sorprende tutti: le formazioni ufficiali

Max Allegri non perde tempo e schiera subito l’artiglieria pesante: debutto da titolare per il nuovo idolo di San Siro

L’attesa è finita: dopo mesi di preparazione, voci di mercato e indiscrezioni varie la nuova era di Max Allegri sulla panchina del Milan è pronta per cominciare. Dopo l’esordio in Coppa Italia, i rossoneri affronteranno la neopromossa Cremonese di Davide Nicola, un test già probante e da non sottovalutare per iniziare col piede giusto la stagione.

Mentre dal lato mercato continua a tenere banco la questione Boniface, sul rettangolo verde ci dovranno essere meno dubbi possibili: per questo motivo Allegri ha deciso subito di rompere gli indugi e di affidarsi all’artiglieria pesante fin dal match d’esordio.

Milan, Allegri non ha dubbi: subito in campo Luka Modric

La notizia che tutto il popolo rossonero aspettava è finalmente giunta: Max Allegri lancia subito da titolare l’ex pallone d’oro Luka Modric. La stella della Croazia esordirà dal primo minuto davanti al suo pubblico dopo gli scampoli concessigli in Coppa Italia contro la Bari e gli verranno affidate le chiavi della manovra rossonero. I suoi scudieri saranno Loftus-Cheek e Fofana, giocatori che godono della piena fiducia del tecnico toscano e dai quali ci si aspetta un grande contributo anche in zona gol.

I dubbi della vigilia riguardavano anche la difesa: alla fine a spuntarla è stato Tomori, schierato largo a destra ma che verosimilmente stringerà per formare una difesa a tre, con Estupinan e Saelemaekers come quinti. In attacco, in attesa del recupero di Leao e dell’arrivo di una o più punte, Allegri scommette sul tandem Pulisic-Gimenez.

MILAN (4-3-3): Maignan; Tomori, Pavlovic, Gabbia, Estupinan; Fofana, Modric, Loftus-Cheek; Saelemaekers, Gimenez, Pulisic. All. Allegri

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Vandeputte, Grassi, Pezzella; Okereke, Bonazzoli. All. Nicola