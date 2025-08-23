Milan-Cremonese è già psicodramma, Allegri: “Non percepiamo il pericolo”

Il Milan crolla subito alla prima in casa con la neopromossa Cremonese: Allegri dà la sua versione della debacle

Inizia subito in salita la seconda era di Max Allegri sulla panchina del Milan. I rossoneri crollano in casa contro la Cremonese di Davide Nicola, abbattuti dal primo gol di Baschirotto e da una rete de Puskas award dell’ex Inter Federico Bonazzoli. In mezzo, la rete di un pessimo Pavlovic, colpevole di una marcatura molto leggera in entrambe le reti dei biancorossi.

Da segnalare resta la prestazione di Luka Modric, unica nota lieta di una serata già da dimenticare.

Milan-Cremonese, Allegri: “Non possiamo prendere gol così”

Al termine dell’incontro di San Siro, Max Allegri ha commentato così ai microfoni di Dazn la sconfitta contro la Cremonese: “Se si guarda la prestazione si vede che abbiamo tirato tanto, è questione di cattiveria tanto nel farlo quanto nel non prenderlo. Siamo ancora alla prima giornata e sono cose su cui dobbiamo lavorare. Fare valutazioni ora sulla rosa non ha senso, fino ad ora abbiamo lavorato bene. Quando giochi le partite in Serie A trovi squadre spigolose come la Cremonese. Non hanno rubato niente, siamo caduti in due errori che ci sono costati la sconfitta”.

Secondo Allegri, il problema del Milan non è stato tecnico ma di percezione del pericolo: “Non è facile la prima partita quando la condizione non è ottimale. Sono partite in cui non devi prendere gol. Nel secondo tempo abbiamo avuto qualche occasione potenziale per fare gol ma loro sono stati più bravi. Come dico sempre, non possiamo prendere due gol a partita. La cosa principale in cui dobbiamo migliorare è la percezione del pericolo, non si può prendere un gol difendendo in 5 in area .”

Milan-Cremonese, problema centravanti: Allegri così su Gimenez

Tra i più amorfi nella prestazione di San Siro c’è stato sicuramente Santi Gimenez. Il messicano non è ancora al 100% della sua condizione ma sicuramente il non sentire la fiducia del gruppo non aiuta a rendere al meglio. Sul messicano ha parlato proprio Max Allegri: “Santiago è arrivato più tardi, è in ritardo di condizione. Alla fine ha avuto anche una buona chance di testa. Il problema non è singolo ma generale, non possiamo prendere gol così.”

In più, Allegri ha acceso già i campanelli sull’anticipo di venerdì contro il Lecce: “Da tutte le cose negative bisogna vedere il positivo, venerdì ci aspetta una partita tosta a Lecce: dobbiamo imparare a giocare anche le partite sporche.”