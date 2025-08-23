I tifosi rossoneri hanno già perso la pazienza: parte la protesta sui social durante Milan-Cremonese. Anche Modric nell’occhio del ciclone.

Il Milan questa sera ha fatto il suo debutto stagionale in Serie A. Dopo la vittoria interna in Coppa Italia contro il Bari, la squadra rossonera è ritornata sul manto erboso di San Siro per la prima giornata di campionato con la Cremonese di Davide Nicola. Una gara che per il Diavolo è iniziata in salita, ovvero, con i grigiorossi in vantaggio grazie alla rete di Baschirotto. Gol che, con una reazione d’orgoglio, il Milan ha vanificato, pareggiando i conti prima dell’intervallo.

A mandare a riposo sull’1-1 i rossoneri è stato Pavlovic. Alla rete del serbo, a margine della ripresa ha risposto Bonazzoli, riportando la Cremonese avanti con un gol da cineteca. Rete che ha di conseguenza scatenato ancor più la rabbia dei sostenitori rossoneri, sopratutto sui social network.

Tifosi furiosi: anche Modric nel mirino

Hanno già perso la pazienza i tifosi del Milan. La seconda rete della Cremonese ha infiammato ancor più i sostenitori rossoneri, che con forza e rabbia si sono riversati sui social network per esprimere dei pensieri alquanto duri nei confronti della squadra. Non si è salvato praticamente nessuno: i supporter del Diavolo hanno speso parole pesanti un po’ su tutti.

Anche Luka Modric è stato oggetto di critiche da parte di alcuni tifosi rossoneri, i quali sostengono che l’ex Real Madrid abbia fatto il suo tempo. Sul banco degli imputati pure Gimenez, Pavlovic ed Estupinan. Molti a gran voce hanno invitato la società ad ingaggiare un nuovo attaccante. I supporter del Diavolo hanno esternato tutta la loro frustrazione sui social, bersagliando persino mister Max Allegri. L’insoddisfazione dei tifosi per quanto visto al debutto stagionale in Serie A è palpabile, come dimostrano i durissimi messaggi sui vari social media di riferimento.