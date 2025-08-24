Milan-Cremonese, il peggiore in campo è lui: riflessioni in corso per i rossoneri

Non un buon inizio quello del Milan in campionato: i rossoneri escono sconfitti dalla sfida contro la Cremonese.

Nella serata di ieri il nuovo Milan targato Massimiliano Allegri ha debuttato nel campionato di Serie A, ad una settimana di distanza dal debutto stagionale in Coppa Italia: i rossoneri hanno incassato la prima sconfitta stagionale, per 2 a 1, contro la Cremonese, complici le reti di Baschirotto e Bonazzoli. A nulla è servito il vantaggio iniziale firmato da Pavlovic. Un Milan lento, con poche idee, delle volte “sottomesso” dalla Cremonese, che ha meritato il gol della vittoria e i tre punti. Un Milan che, nonostante la vittoria della scorsa settimana in Coppa Italia contro il Bari, deve migliorare sotto molti aspetti.

Milan-Cremonese, Gimenez il peggiore in campo: riflessioni a casa rossonera

Nella sconfitta di ieri sera nessun giocatore rossonera ha brillato, ma un calciatore su tutti non ha passato una buona serata, e un pò ce lo si aspettava: stiamo parlando di Santiago Gimenez, attaccante messicano arrivato in rossonero lo scorso gennaio, per 35 milioni di euro dal Feynoord, a titolo definitivo.

L’attaccante, arrivato più tardi di tutto la rosa rossonera a causa delle competizioni con il Messico e il conseguente riposo concessogli da Allegri, risulta essere fuori forma e ben lontano da una condizioni fisica ottimale. A riportarlo è anche la Gazzetta dello Sport, che nomina Gimenez come peggiore in campo in tutti i novanta minuti.

A tal proposito, la dirigenza di Via Aldo Rossi, insieme all’allenatore della squadra Massimiliano Allegri, stanno riflettendo sul futuro del calciatore, che qualche settimana fa aveva escluso categoricamente l’addio al Milan: i rossoneri dovrebbero attendere qualche partita e dargli fiducia sperando entri in forma il prima possibile o devono intervenire sul mercato? Nel frattempo Allegri, senza sbilanciarsi troppo, lo ha elogiato, nella speranza che si sblocchi il prima possibile, anche con un solo gol.