Milan-Cremonese, Saelemaekers: “Vi spiego cosa c’è mancato”

Alexis Saelemaekers manda un messaggio alla squadra dopo la sconfitta contro la Cremonese: il belga parla senza filtri.

Inizia nel peggiore dei modi l’avventura in Serie A del Milan targato Allegri. Dopo il successo in Coppa Italia col Bari, i rossoneri vanno ko al debutto in campionato contro la Cremonese. I grigiorossi di Davide Nicola si sono imposti con il punteggio di 2-1, maturato grazie ai gol di Baschirotto e Bonazzoli. A nulla è servita la rete del momentaneo pareggio di Pavlovic. Mai la Cremonese aveva vinto a San Siro nella sua storia col Milan, come mai aveva portato a casa i tre punti al primo turno di Serie A.

Milan-Cremoneae, Saelemaekers mastica amaro: messaggio alla squadra

Dopo la sconfitta contro la Cremonese, Alexis Saelemaekers ha analizzato la prestazione dei rossoneri ai microfoni di Dazn, svelato l’aspetto che più è mancato alla squadra: “Abbiamo perso un po’ di concentrazione in fase difensiva e questo c’è costato caro. Adesso dobbiamo lavorare duro, come una squadra vera, e dimenticare questa partita. Ora c’è il Lecce. La maglia del Milan è pesante e va indossata con orgoglio. Darò sempre il massimo per questa squadra e per i tifosi”.

In seguito, Saelemaekers ha dichiarato: “Sull’1-1 è stata incredibile la gioia dei tifosi, ci dispiace non essere riusciti a dargliela a fine partita. Ci hanno dato tanta carica. Faremo di tutto per riscattare questa sconfitta. È difficile giocare contro una squadra che gioca chiusa, ma noi non abbiamo avuto tanta cattiveria oggi. Però, ci sono state anche cose positive, analizzeremo tutto con il mister”.