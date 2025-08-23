Igli Tare parla prima di Milan-Cremonese: il ds rossonero mette le cose in chiaro sulle questione Boniface.

Si torna a fare sul serio in casa Milan, questa sera inizia il nuovo cammino dei rossoneri in campionato. Dopo il successo interno in Coppa Italia contro il Bari, la squadra di mister Massimiliano Allegri torna di scena ad San Siro per fare il suo debutto stagionale in Serie A. Il Diavolo ospiterà alla scala del calcio la neopromossa Cremonese, allenta da Davide Nicola. Prima del calcio d’inizio, per i rossoneri ha parlato il ds Igli Tare, rilasciando delle dichiarazioni interessanti in ottica mercato e sopratutto su Victor Boniface.

Tare prima di Milan-Cremonese: le ultime su Boniface

A pochi minuti dal fischio d’inizio, Igli Tare ha parlato ai microfoni di DAZN, facendo il punto della situazione in merito all’acquisto di Boniface: “Victor? Non sono visite supplementari, sapevamo delle problematiche e stiamo facendo delle valutazioni sullo stato di salute del giocatore. Conosciamo le sue qualità, stiamo cercando di capire la situazione per prendere la decisione migliore. A breve discuteremo ma non abbiamo una dead-line”.

Tare ha poi aggiunto: “Ci tenevo a dire che dietro tutto il lavoro svolto in questi tre mesi c’è un grande gruppo composto da Ibra, Furlani, Moncada e Allegri col suo staff. È stato un lavoro fantastico e ognuno ha un ruolo importante. Sul mercato in uscita stiamo ancora valutando, giochiamo una volta a settimana e vogliamo creare un gruppo forte. Musah e Chukwueze? Potrebbero andarsene. È una possibilità: stiamo valutando la soluzione migliore per noi”.

Infine, Tare ha dichiarato: “Sono molto emozionato, è un grande sogno arrivare a lavorare per questa società. Allo stesso tempo so bene cosa significa, ho grande voglia e determinazione, lavoriamo per portare vittorie”.