Milan, De Winter ha già conquistato i tifosi: rossoneri impressionati per due motivi

È già scoppiata la Koni De Winter mania: due i fattori principali che hanno impressionato i tifosi rossoneri.

Per il Milan è arrivato il momento di scendere in campo: i rossoneri infatti sono pronti ad affrontare il Bari, match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia. In questi mesi, Maignan e compagni hanno lavorato intensamente, giocando amichevoli prestigiose con avversari del calibro di Liverpool e Chelsea. Bilancio comunque positivo, nonostante alcune sconfitte. Anche sul mercato, il ds Tare è stato molto attivo portando a termine diverse operazioni, tra cui Koni De Winter, ultimo rinforzo a disposizione del tecnico Max Allegri.

De Winter, i tifosi sono già pazzi del difensore

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i supporters del Diavolo sono rimasti molto soddisfatti dall’ingaggio del difensore. Ad impressionarli ci ha pensato lo stesso De Winter, attraverso la sua notevole stazza e la gioia immensa per questa nuova esperienza milanese.

In Via Aldo Rossi hanno deciso di puntare sul belga per sostituire Thiaw passato al Newcastle: la dirigenza lombarda ha convinto il Genoa offrendo 18 milioni di euro + 2 di bonus, anticipando così la concorrenza, dato che l’Inter era sulle sue tracce.

Il 23enne ha svolto le visite mediche, dunque a breve è previsto l’annuncio ufficiale del Milan. Il classe 2003 inoltre ha avuto le idee chiare in merito al numero di maglia, scegliendo la 5, indossata in passato da un altro celebre difensore ovvero Alessandro Costacurta.

Importante la duttilità dell’ex Juventus, in quanto potrebbe essere schierato in una difesa a 3, ma anche a 4. Al momento, Allegri sembrerebbe preferire la prima opzione, lasciando più libertà ai centrali.

Milan non finisce qui: in arrivo Athekame

In difesa, i meneghini hanno intenzione di rafforzarsi ulteriormente e non a caso secondo quanto riportato da Fabrizio Romano è stato raggiunto l’accordo con lo Young Boys per Zachaky Athekame.

Nelle casse del club giallonero, dovrebbero andare 10 milioni e il 10% sulla futura rivendita. Nelle prossime ore, lo svizzero è atteso a Milano.

Altro innesto importante per la fascia destra che escludendo Alex Jimenez, non ha calciatori di ruolo effettivi. Gli investimenti fatti la scorsa stagione per Emerson Royal e Walker non hanno dato i risultati sperati. Il brasiliano è stato recentemente ceduto al Flamengo, mentre l’inglese è ritornato al Manchester City dopo la scadenza del prestito e successivamente si è trasferito al Burnley.

Grazie all’arrivo di Athekame, la squadra lombarda si è assicurata un terzino veloce e con grande propensione offensiva. Il classe 2004 nel 2024/2025 ha già avuto modo di confrontarsi con le italiane, in particolare Inter e Atalanta, nei gironi di Champions League.