Il Milan non bada a spese: dopo De Winter e Athekame, Tare vuole un altro rinforzo per la difesa. C’è l’accordo con il giocatore.

Gli arrivi di De Winter e Athekame non escludono affatto la possibilità dell’ingresso di un nuovo rinforzo per la difesa, anzi. Il Milan sarebbe intenzionato a potenziare ulteriormente la propria retroguardia, chiudendo per l’acquisto di un promettente difensore del calcio inglese. La società rossonera starebbe accelerando molto su questa pista, tant’è che il giocatore avrebbe già detto sì al Diavolo.

Nuovo difensore in arrivo: c’è l’intesa!

Il Milan sta lavorando per l’arrivo in rossonero di Caleb Okoli. Dopo De Winter, la società rossonera avrebbe deciso di regalare a mister Allegri un nuovo difensore. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il club lombardo avrebbe già una bozza d’intesa con il giocatore del Leicester. Il centrale classe sarebbe desideroso di tornare in Italia per giocarsi le proprie chance in vista dei prossimi mondiali.

La volontà di Caleb Okoli, infatti, sarebbe quella di fare ritorno in Italia per provare a rientrare nella cerchia degli azzurri del ct Gennaro Gattuso. In passato, il promettente centrale ha già avuto modo di confrontarsi con il calcio italiano, vestendo le maglie di Vicenza, Atalanta, Spal e Cremonese. Le Foxes lo hanno acquistato 12 mesi fa, versando nelle casse della Dea 14 milioni di euro più altri 2,5 milioni di bonus. In poco tempo, Okoli è diventato un pilastro della difesa del Leicester.

Tuttavia, con la retrocessione in Championship, il centrale ex Atalanta avrebbe deciso di cambiare aria e puntare al ritorno in Italia. Il Milan sarebbe pronto ad accoglierlo, come dimostra l’intesa raggiunta con l’entourage del giocatore. Okoli avrebbe detto sì al Diavolo, accettando un contratto fino al 2030 da 1,8/2 milioni a stagione. Insomma, al Milan ora non resta che trovare un accordo con il Leicester. Le Foxes avrebbero chiesto circa 20/25 milioni, con Igli Tare al lavoro per assicurarsi le prestazioni di Okoli.

Non solo Okoli: gli altri nomi sul taccuino di Tare

Non c’è solo il difensore del Leicester tra i nomi monitorati da Igli Tare. Il direttore sportivo rossonero, di fatto, starebbe guardando anche in Serie A per rinforzare maggiormente il reparto arretrato. Dopo il sogno Leoni sfumato, giocatore passato al Liverpool, il Milan si sarebbe concentrata ancor più su Pietro Comuzzo. Il difensore della Fiorentina piace molto, con la Viola che chiede 30/40 milioni per lasciarlo andare.

In lista ci sarebbe un altro profilo della Serie A, si tratta di un difensore decisamente più esperto di Comuzzo. Il Diavolo starebbe facendo più di un pensierino per l’albanese Djimsiti, anche se per la Dea sembra essere intoccabile. Oltre al centrale della Viola e al veterano dell’Atalanta, il club rossonero starebbe tenendo sottocchio pure una pista olandese, che porta a Ryan Flamingo del PSV Eindhoven.