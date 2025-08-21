Milan, De Winter non si nasconde: che frecciata ad Allegri!

I due nuovi acquisti rossoneri, Koni De Winter e Zachary Athekame si presentano in conferenza stampa.

Il Milan è pronto a presentare gli ultimi due nuovi innesti di questa sessione estiva di calciomercato: il difensore belga, classe 2002, arriva dal Genoa a titolo definitivo per 20 milioni di euro, mentre il difensore svizzero, nato in Danimarca e classe 2004, arriva a titolo definitivo dallo Young Boys per 10 milioni di euro. Due acquisti giovani, in prospettiva: è questo ciò che vuole la dirigenza di Via Aldo Rossi, costruire una squadra giovane sotto la guida di Massimiliano Allegri, un tecnico che già alla Juventus ha dato fiducia ai giovani profili.

Fino ad ora penso di aver giocato sempre molto bene a San Siro, è uno stadio che mi piace moltissimo, il pubblico crea un ambiente molto bello.

Trattativa lampo? Tutto molto veloce, ero con la mia famiglia a Genova, il mio procuratore mi ha chiamato e mi ha detto che il Milan era interessato a me, non ci ho pensato due volte.

Ruolo e rapporto con Allegri? Con Allegri ho passato i miei primi momenti nel calcio dei professionisti, mi ha fatto esordire, è un piacere ritrovarlo. Prima non ero contento di giocare terzino, io preferisco giocare da centrale, ora mi può mettere dove vuole, basta che mi faccia giocare!

Inter? Ho sempre letto delle notizie di mercato, ma da parte mia non c’è mai stato nulla di concreto.

Non è solo la difesa, è sempre un gioco di squadra: stiamo lavorando su questo, il mister è molto bravo su questo, sulla fase difensiva. Stiamo lavorando, vediamo come va.

Maglia del Milan? Una maglia molto pesante, ma anche bello indossarla. Obiettivi? Mi pongo sempre di fare bene, ho molti sogni. Cerco di fare bene partita dopo partita, mi devo mettere a disposizione della squadra.

Emozioni? La sto vivendo molto bene, la prima impressione è che non ti manca nulla, c’è tutto a disposizione. Ti fanno sentire bene in tutto e per tutto.

Sento di essere arrivato nel momento giusto della mia carriera qua al Milan, per me credo sia un passaggio giusto al momento giusto.

Io sono un difensore centrale, poi se mi mettete su altri ruoli lo faccio con piacere, ma io sono specializzato nell’essere un difensore centrale. Difesa a 3 o a 4? Non cambia molto per me, l’ho fatto diverse volte e mi adatto a tutti e due i sistemi.