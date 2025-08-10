Milan, erede di Thiaw a sorpresa: arriva a parametro zero

Idea a titolo gratuito per il Milan, così arriva il difensore che prenderà il posto di Thiaw: suggestione intrigante per Allegri

Sta provando ad imprimere l’accelerazione determinante al suo mercato il Milan, in questi giorni. E’ il momento di mettere a segno le ultime operazioni, per regalare ad Allegri una squadra al completo. Risolta la lunga trattativa per Jashari, adesso bisogna sistemare gli altri reparti. I rossoneri scattano per Athekame e non solo.

Un altro tassello importante può essere quello che in difesa porterà all’uscita di Malick Thiaw. Nonostante Tare e Allegri a un certo punto si siano mossi in prima persona per trattenerlo, il tedesco ha deciso di andare a giocare altrove. Porterà, nelle casse del Diavolo, una cifra considerevole, che si potrà reinvestire per altri colpi. Non è detto che servirà per il sostituto in difesa, però.

Infatti, tra le diverse idee possibili per rimpiazzare l’ex Schalke 04, il Milan potrebbe anche rivolgersi al mercato degli svincolati. Dove c’è un nome davvero di grido, che porterebbe con sé tanta esperienza al servizio della squadra e la capacità di giocare ad altissimi livelli.

Milan, un campione del mondo per blindare la difesa: scommessa Umtiti

Se si osserva bene la lista dei parametri zero, c’è un nome che fa sobbalzare. Samuel Umtiti, campione del mondo con la Francia nel 2018, una lunga militanza al Barcellona, anche una annata in Italia con la maglia del Lecce.

Il 31enne, però, da allora ha visto pochissimo il campo. Male nel biennio al Lille, con nessuna presenza nella scorsa stagione. Non ci sono offerte in questo momento per lui. Ma proprio questo potrebbe agevolare il Milan. E dopo tutto, nel gruppo rossonero c’è qualcuno, come Massimiliano Allegri, abituato a trattare coi campioni e a tirare fuori da loro il massimo, rilanciandoli.

Milan, derby totale con l’Inter per Leoni e non solo

Intanto, in difesa non si tralasciano ovviamente altre piste. Si sta entrando nel vivo della trattativa per Giovanni Leoni, calciatore sempre più al centro del mercato.

I rossoneri sembrano determinati ad accendere totalmente la sfida con l’Inter. E nelle ultime ore starebbero pensando anche a un altro obiettivo nerazzurro, vale a dire Koni De Winter. Il derby di mercato torna a far parlare di sé, il Milan fa sul serio e i nerazzurri sono avvisati.