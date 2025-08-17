Milan, gli agenti insistono: il giocatore continua ad essere offerto ai rossoneri

Il giocatore continua ad essere proposto al Milan: gli agenti stanno facendo di tutto per portarlo al club rossonero.

La trattativa per Rasmus Hojlund si sta protraendo più del previsto e il Milan si sta muovendo per tutelarsi in caso di mancato accordo con il giocatore ed il Manchester United. La società rossonera, infatti, continua a tenere sotto osservazione molte alternative al danese, una di queste porta in Ligue 1. L’occasione è ghiotta ed il Milan starebbe realmente pensando di coglierla.

Tare lo tiene sottocchio: continua ad essere offerto ai rossoneri

In attesa di capire che piega prenderà la trattativa per Rasmus Hojlund, il Milan tiene in caldo diverse alternative. Nella lista dei rossoneri ci sarebbe anche Breel Embolo, attaccante svizzero in rottura con il Monaco. In merito, si è espresso l’esperto di mercato Matteo Moretto, dando delle importanti novità.

Moretto, tramite il canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dichiarato: “Un altro nome di cui vi ho parlato tempo fa è quello di Embolo. È vero che ad oggi è una pista fredda, considerato il fatto che il Milan sta lavorando sui piani A, ma occhio. Embolo è in rottura totale con il Monaco: gli agenti del giocatore continuano ad offrirlo con insistenza al Milan. Qualora i rossoneri non dovessero chiudere determinate piste, occhio alla situazione di Embolo”.

Moretto ha fatto il punto della situazione anche su Hojlund: “La settimana che verrà sarà importante per quanto riguarda l’attaccante del Milan. Ad oggi il club sta lavorando soprattutto sull’attaccante: è l’obiettivo principale di questo finale di mercato. Il nome su cui il Milan si sta muovendo da più giorni è quello di Hojlund. Il nodo da sciogliere resta la formula. Nel corso della prossima settimana il Milan tornerà a parlare con Hojlund, sia con l’entourage sia con il Manchester United”.