Massimiliano Allegri ha deciso: il tecnico di Livorno toglie il calciatore rossonero dal mercato. Può restare al Milan.

Il Milan di mister Massimiliano Allegri questa sera darà ufficialmente inizio alla nuova stagione, affrontando il Bari a San Siro per il secondo turno della Coppa Italia. In attesa di captare quelli che sono le prime concrete sensazioni dal rettangolo verde, Tare resta con gli occhi ben aperti sul mercato, mostrandosi attento ad ogni tipo di situazione. Il ds rossonero, insieme alla dirigenza, continua a riflettere sul futuro di alcuni giocatori della rosa. Su uno in particolare, Massimiliano Allegri non avrebbe più dubbi: vuole che resti al Milan.

Ha convinto Allegri: resta in rossonero

Mister Massimiliano Allegri sembra aver preso una decisione molto importante per quanto riguarda il futuro di Noah Okafor. Adesso, l’attaccante svizzero potrebbe restare in rossonero. L’ex giocatore del Napoli, di fatto, si sarebbe guadagnato la fiducia del tecnico e dei compagni, dando degli ottimi segnali tra allenamenti e amichevoli varie.

Allegri, infatti, ora lo riterrebbe come un valido jolly offensivo da usare nel corso della nuova stagione. L’attaccante svizzero, che sembrava destinato a partire, ora potrebbe guadagnarsi un altro anno al Milan. Secondo ‘Sky Sport’, il club rossonero starebbe facendo muro per Noah Okafor. Il Diavolo sarebbe disposto a cedere il classe 2000 solo per offerte a titolo definitivo.

Dopo l’affare saltato con il Bologna, Okafor ora sarebbe finito nei radar di Leeds United e Fenerbahce. I turchi si sarebbero fatti avanti con una vera e propria offerta, proposta che il Milan pare abbia rispedito al mittente senza pensarci troppo. Il club rossonero, dopo le ottime prestazioni in amichevole pre season, vorrebbe trattenere Noah Okafor.