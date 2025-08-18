Milan-Hojlund: accordo per il trasferimento, ma c’è un nodo cruciale

di

Il Milan sembra essere sempre più vicino a Rasmus Hojlund: i due club avrebbero trovato l’accordo, rimane però un ostacolo.

Continua la caccia all’attaccante per il Milan: la dirigenza di Via Aldo Rossi è al lavoro per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri e attualmente il reparto da completare è quello offensivo, con il tecnico che ha espresso il desiderio di ingaggiare un nuovo attaccante. L’esigenza nasce dal fatto che Allegri sicuramente cambierà moduli nel corso della stagione e non si può giocare solo con Gimenez per tutto il tempo, da qui la richiesta del tecnico toscano di avere un suo sostituto da inserire nella squadra.

Milan-United: trovato l’accordo per Hojlund, ma permane un ostacolo

L’indiziato numero uno per l’attacco rossonero è Rasmus Hojlund: l’attaccante danese classe 2003, che già conosce la Serie A dopo l’esperienza all’Atalanta, è di proprietà del Manchester United, ma il club attualmente lo ha messo ai margini della squadra, in particolare l’allenatore, che ha fatto capire che ci sono delle gerarchie e il danese non rientra nei primi posti. Il Milan punta forte su di lui, tanto che è una delle prime scelte, oltre a Vlahovic.

Milan-United: trovato l’accordo per Hojlund, ma permane un ostacolo LaPresse spaziomilan.it

Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, Milan e Manchester United avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento del calciatore: un prestito oneroso con diritto di riscatto. In questo modo, sia Milan che United sarebbero contente: da una parte i rossoneri, che non investono poi così tanto e possono decidere se riscattarlo o meno, dall’altra lo United, che non perde molto.

Rimane però un nodo da sciogliere, ovvero la volontà del calciatore: spetta a lui decidere se accettare o meno la nuova destinazione, con la consapevolezza che al Milan troverebbe più spazio, vista la sua giovane età.

Alice Bonora

Appassionata di sport fin da bambina, negli anni ho maturato una forte passione per il calcio, con il sogno di poter fare di una passione il proprio lavoro. Collaboro con il network Nuovevoci da poco più di due anni e sto inseguendo il sogno di diventare giornalista, con l'obiettivo di girare il mondo. Ho studiato inglese, tedesco e spagnolo e sto nutrendo una piccola passione, quella della fotografia.
Gestione cookie