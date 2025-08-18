Milan-Hojlund: accordo per il trasferimento, ma c’è un nodo cruciale

Il Milan sembra essere sempre più vicino a Rasmus Hojlund: i due club avrebbero trovato l’accordo, rimane però un ostacolo.

Continua la caccia all’attaccante per il Milan: la dirigenza di Via Aldo Rossi è al lavoro per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri e attualmente il reparto da completare è quello offensivo, con il tecnico che ha espresso il desiderio di ingaggiare un nuovo attaccante. L’esigenza nasce dal fatto che Allegri sicuramente cambierà moduli nel corso della stagione e non si può giocare solo con Gimenez per tutto il tempo, da qui la richiesta del tecnico toscano di avere un suo sostituto da inserire nella squadra.

Milan-United: trovato l’accordo per Hojlund, ma permane un ostacolo

L’indiziato numero uno per l’attacco rossonero è Rasmus Hojlund: l’attaccante danese classe 2003, che già conosce la Serie A dopo l’esperienza all’Atalanta, è di proprietà del Manchester United, ma il club attualmente lo ha messo ai margini della squadra, in particolare l’allenatore, che ha fatto capire che ci sono delle gerarchie e il danese non rientra nei primi posti. Il Milan punta forte su di lui, tanto che è una delle prime scelte, oltre a Vlahovic.

Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, Milan e Manchester United avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento del calciatore: un prestito oneroso con diritto di riscatto. In questo modo, sia Milan che United sarebbero contente: da una parte i rossoneri, che non investono poi così tanto e possono decidere se riscattarlo o meno, dall’altra lo United, che non perde molto.

Rimane però un nodo da sciogliere, ovvero la volontà del calciatore: spetta a lui decidere se accettare o meno la nuova destinazione, con la consapevolezza che al Milan troverebbe più spazio, vista la sua giovane età.