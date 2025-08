Milan, il Barcellona lo svende: Tare fiuta il colpo

I rossoneri continuano ad operare sul mercato alla ricerca di rinforzi. Possibile occasione low cost dalla Spagna: per i blaugrana il giocatore può partire.

Continua il lavoro di Tare sul mercato. Dopo aver portato a Milanello Modric, Ricci ed Estupinian, è ora il momento di perfezionare la rosa a disposizione di Allegri. L’inizio del campionato si avvicina e sono ancora diversi i ruoli da coprire.

Inoltre, c’è da trovare una sistemazione ai diversi giocatori in uscita che popolano Milanello di questi tempi. Parliamo di Bennacer e Adli, ma ci sono anche altri che potrebbero partire, come ad esempio Chukwueze, Musah e Bondo, che non sono imprescindibili per Max e hanno comunque un buon mercato. Queste cessioni sicuramente faciliterebbero anche eventuali entrate, permettendo al Milan di accumulare un buon tesoretto.

Mercato Milan, il Barcellona lo svende: Tare fiuta l’affare

Il Barcellona avrebbe messo sul mercato Andreas Christensen, difensore danese con il contratto in scadenza nel giugno 2026. Dalla Spagna arrivano voci su un tentativo dei blaugrana di farlo partire subito, così da alleggerire il monte ingaggi.

I rossoneri ci stanno pensando. La possibilità è quella di acquistare il giocatore a un prezzo di saldo e di rinforzare così il proprio reparto arretrato con un difensore di assoluto spessore. Christensen ha giocato in Premier, ha esperienza in Champions e soprattutto ha 29 anni, quindi ancora nel pieno della carriera e ancora in grado di regalare qualche stagione ad altissimo livello.

Mercato Milan: le prossime mosse

Oltre alla situazione legata a Christensen, che vedremo come si evolverà, il Milan ha un’altra assoluta priorità. Parliamo ovviamente di quella legata all’ingaggio di un altro attaccante. Il solo Gimenez non può bastare e i rossoneri sono quindi alla ricerca disperata di una nuova punta. Si continua sempre a parlare di Dusan Vlahovic, che potrebbe effettivamente essere l’acquisto giusto, considerando anche il buon feeling con Allegri.

Resta però il problema dell’ingaggio, con il serbo che guadagna 12 milioni di euro a stagione. Una cifra assolutamente al di là dei parametri rossoneri e non soltanto. Ecco perché si valutano anche altre piste, come quelle di Boniface del Leverkusen o di Embolo del Monaco, con cui ci sarebbero già stati contatti. Restano più defilati, invece, i nomi di Darwin Nunez del Liverpool e di Goncalo Ramos del Paris Saint Germain, obiettivi ghiotti ma più difficili da raggiungere per un discorso di costi.