Il Milan è pronto a sfidare l’Inter non solo per Giovanni Leoni: nel mirino di Tare c’è un altro obiettivo del club nerazzurro.

Il Milan si sta già muovendo per sostituire al meglio Malick Thiaw. Uno dei nomi che più spicca nella lista dei rossoneri è quello di Giovanni Leoni, obiettivo numero uno anche dei rivali storici dell’Inter. Tuttavia, il centrale classe 2006 del Parma sembra non essere l’unico nome conteso tra il Diavolo ed i nerazzurri. Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha segnato in agenda un altro prospetto interessante della Serie A.

Il Milan si fionda su un altro obiettivo dell’Inter

Non solo Giovanni Leoni, il Milan ha messo gli occhi su un altro obiettivo dell’Inter. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la società rossonera avrebbe puntato Koni De Winter del Genoa. Il club di Milano avrebbe effettuato un primo sondaggio, tramite una telefonata alla compagine ligure. Mister Massimiliano Allegri conosce bene il difensore belga, avendo avuto modo allenarlo ai tempi della Juventus.

Nella passata stagione, il difensore classe 2002 ha collezionato 26 presenze e 3 gol. Il Genoa la valuta intorno ai 25/30 milioni di euro. Il Milan sarebbe pronto a dare vita ad un vero e proprio blitz nelle prossime ore, rifilando all’Inter una grossa amarezza in chiave mercato. Tare, però, tiene aperte anche altre piste come quelle che portano a Trevor Chalobah, l’ex Juve Renato Veiga e Axel Disasi del Chelsea, Jakub Kiwior dell’Arsenal, Nikola Milenkovic del Nottingham Forest e Caleb Okoli del Leicester.