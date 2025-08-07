Milan, il nuovo acquisto è pazzo di te: “Realizzo un sogno”

Dopo mesi di trattative, è finalmente ufficiale il nuovo acquisto. Le sue prime parole in rossonero scaldano i tifosi.

Inizia a delinearsi con maggiore chiarezza il mercato del nuovo Milan di Tare. Dopo un primo mese di trattative piuttosto complesso, ora i concreti piani dei dirigenti rossoneri iniziano a diventare realtà. Ne è una dimostrazione l’ufficialità dell’acquisto, dopo svariati mesi di trattative, del talento svizzero Ardon Jashari, tassello tanto voluto anche dallo stesso Max Allegri. Ieri pomeriggio il nuovo acquisto si è presentato in sede, lasciandosi andare con parole al miele nei confronti del suo nuovo club.

Milan, ecco Jashari. Lo svizzero si presenta

“Ho realizzato il sogno che avevo da bambino“, queste sono le toccanti parole con cui Ardon Jashari si è presentato sui social ai suoi nuovi tifosi. Come riportato dal Corriere dello Sport, ieri pomeriggio il talento svizzero è passato da Casa Milan per firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2030. Proprio durante la firma, il giocatore ha rilasciato sulla pagina social del club meneghino alcune dichiarazioni: “Quando ho scelto il Milan ho dato subito la mia parola. Sono molto felice di essere qui“.

Quella di ieri, per il giocatore svizzero, è stata a tutti gli effetti la prima giornata da giocatore del Milan. Durante la mattina Jashari ha svolto le visite mediche, mentre nel pomeriggio ha firmato il contratto ed ha vestito per la prima volta in sede (per il campo bisognerà aspettare ancora un pò) la maglia rossonera. Domani il giocatore visiterà le strutture di Milanello e conoscerà mister Allegri ed i suoi nuovi compagni. Dopo lunghi mesi di trattativa il Milan ha il suo nuovo gioiellino in mezzo al campo, che oltre ad avere ottime qualità tecniche nutre anche un grande amore verso i suoi nuovi colori rossoneri.