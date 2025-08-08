Milan, il nuovo attaccante dalla Lazio: circola una voce da Roma

Il calciomercato del Milan passa dall’attaccante e senza Vlahovic va trovata comunque una soluzione. Da Roma circola una voce.

La questione Rafael Leao punta è sì una soluzione, ma che può essere temporanea e con il Bebote Gimenez che, ad oggi, è l’unica soluzione che ha il Milan per quanto riguarda il ruolo naturali de punta.

C’è bisogno di un attaccante e le trattative che sta provando a mettere in piedi il Milan, devono vedere diverse alternative perché tra non molto arriva Milan-Bari, prima uscita stagionale ufficiale del club di San Siro, con i rossoneri che non vogliono trovarsi impreparati per lo start stagionale.

Calciomercato Milan: ipotesi dalla Lazio dopo il “no” per Vlahovic

Dopo il “no” per i 10 milioni sul colpo Vlahovic, il Milan cerca alternative. Una sta portando all’accordo che il Milan sta trovando con il Manchester United, ma che non basta perché tutto può saltare da un momento all’altro considerando che Rasmus Hojlund ha mercato e costa anche parecchio.

Una soluzione meno dispendiosa economicamente potrebbe portare al colpo dalla Lazio con i due centravanti che a Roma si stanno giocando il posto.

Due dei migliori centravanti del nostro campionato sono stati a più riprese accostati al ruolo di punta delle big d’Italia, lontani dalla formazione biancoceleste. Come fanno sapere da Roma, i due dovranno contendersi un posto da dividersi in 38 partite di Serie A, considerando che la Lazio non gioca coppe. Con l’ambizione di vincere un titolo al Milan, che con Allegri vuole candidarsi per un posto da anti-Napoli per la lotta Scudetto, occhio all’ipotesi che nasce per un posto da numero nove al Milan. Uno tra il Taty Castellanos e Boulaye Dia potrebbe compiere quindi il grande salto al Milan.

Chi arriva al Milan: circola una voce in Capitale

Come fanno sapere da La Repubblica, uno tra il Taty Castellanos e Boulaye Dia sarà scelto come centravanti titolare di Maurizio Sarri. Difficilmente Sarri sceglierà entrambi, dando lo stesso minutaggio circa ai due calciatori. Considerando che il tecnico di Figline sceglie una formazione titolare tipo – la sua storia lo insegna – uno tra i due potrebbe scegliere di giocare altrove, anche se la Lazio difficilmente vorrà privarsi di uno dei due.

Al Milan serve un nove, considerando che libererà presto anche Noah Okafor che pure può giocare in avanti come Leao, ma che non basta ad Allegri. L’ultima suggestione arriva quindi da Roma, dove hanno fatto sapere che c’è un solo posto per i due calciatori. E che i biancocelesti, davanti ad una proposta da 20-25 milioni di euro, potrebbero vacillare e magari farlo soprattutto se dovessero nascere le volontà da parte di uno dei due di lasciare la Capitale.