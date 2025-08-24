Il Milan ha deciso: Igli Tare punta sul centravanti del Real Madrid. I rossoneri preparano l’offerta da 28 milioni di euro.

La nuova stagione in Serie A del Milan ha avuto inizio nel peggiore dei modi. Dopo la vittoria in Coppa Italia col Bari, la squadra di Max Allegri è crollata dinanzi agli occhi del pubblico di San Siro, perdendo per 2-1 contro la neopromossa Cremonese. Sono tanti gli aspetti su cui dovrà lavorare Max, ma una cosa è certa: il Milan necessita di un nuovo attaccante.

In questo senso, Tare sta lavorando molto, approfondendo la questione Boniface. La società rossonera sta valutando in modo dettagliato le condizioni fisiche del centravanti del Bayer Leverkusen per capire se affondare il colpo o meno. Nel frattempo, resistono le piste che portano a Vlahovic e Harder. Nell’idea del Milan ci sarebbe la voglia di ingaggiare un secondo attaccante. Nelle ultime ore, sarebbe spuntato un nuovo nome nella lista di Tare: si tratta di un centravanti del Real Madrid.

Il Milan si fionda sul bomber del Real Madrid

Non solo Dusan Vlahovic e Conrad Harder, sull’agenda di Igli Tare sarebbe stato cerchiato di rosso il nome di un altro attaccante. Secondo quanto riportato da o Defensa Central, la società rossonera avrebbe messo nel mirino il talentuoso Gonzalo García, giovane bomber del Real Madrid. L’attaccante spagnola classe 2004 ha attirato su di sé gli occhi durante il Mondiale per Club, mettendosi in mostra con giocate e gol di un certo spessore. Al torneo della Fifa, si è reso protagonista con 4 reti e un assist.

L’operazione si presenterebbe però complessa per il Milan. Gonzalo García sembra aver già conquistato un posto privilegiato nelle gerarchie di mister Xabi Alonso, mettendosi alle spalle Rodrygo ed Endrick. Nonostante ciò, il Milan si sarebbe comunque fatto avanti, facendo sapere al Real Madrid di Florentino Perez di essere disposto a presentare una sostanziosa offerta.

La società rossonera avrebbe messo sul tavolo 28 milioni di euro, somma che i Blancos avrebbero rifiutato. Il Milan, però, non sembra affatto intenzionato a mollare questa pista. Prima della chiusura del calciomercato potrebbe esserci un rilancio da parte dei rossoneri. Gonzalo García è uno degli attaccanti più interessanti del panorama europeo, un gioiellino cresciuto proprio nel vivaio dei Galacticos. Nella passata stagione si è fatto le ossa con il Real Madrid B, siglando 25 gol e fornendo 4 assist in 36 presenze.

Boniface a rischio: vertice in casa Milan, Tare ha un nuovo preferito

Dopo gli approfonditi controlli svolti nella giornata di ieri, Victor Boniface è tornato in Germania. La società rossonera non è sicura dell’operazione, a causa delle condizioni fisiche tutt’altro che convincenti del bomber nigeriano. L’aspetto che preoccupa maggiormente il club di Milano riguarda lo stato del ginocchio: il centravanti del Bayer Leverkusen si è operato al legamento crociato per ben due volte in carriera. L’ultimo intervento è stato effettuato nella stagione 2020/21.

Il Milan ha raggiunto con il Bayer Leverkusen un’intesa sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto fissato sui 29. La società lombarda prenderà una decisione definitiva nelle prossime ore. Intanto, Tare prosegue la fare interlocutoria con altri bomber. Adesso, in pole position ci sarebbe Conrad Harder dello Sporting Lisbona. Il Diavolo avrebbe già un accodo con i portoghesi: la stretta di mano sarebbe arrivata sui 25 milioni.

Stamani, è andato in scena un vertice di mercato in casa Milan, al quale ha ovviamente preso parte anche Allegri. Al quartier generale dei rossoneri si è presentato anche l’agente del bomber classe 2005. Tare ha avuto un proficuo incontro con il procuratore del centravanti danese, nel corso del quale avrebbe ribadito la propria volontà di voler ingaggiare il giocatore. Oltre ad Harder, il Milan continua a monitorare anche Tolu Arokodare del Genk, Breel Embolo del Monaco, Artem Dovbyk della Roma e Dusan Vlahovic della Juventus.