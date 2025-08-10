Milan, il saluto di Thiaw commuove: il messaggio a cuore aperto

Thiaw saluta il Milan: le parole dall’aeroporto commuovono i tifosi rossoneri.

Malick Thiaw lascia ufficialmente il Milan. Il difensore tedesco, 23 anni, ha scelto il Newcastle per proseguire la sua carriera e già nelle prossime ore firmerà con il club di Premier League allenato da Eddie Howe.

Il trasferimento è stato definito negli ultimi giorni, con il giocatore che ha lasciato Milano questa mattina. Una cessione molto remunerativa che permetterà al Milan di definire altri colpi, a partire da Koni de Winter. È proprio il belga che con ogni probabilità prenderà il posto in rosa di Thiaw.

Thiaw saluta il Milan: tutte le parole

Assente nell’amichevole di Londra contro il Chelsea (4-1 per i Blues), Thiaw è stato visto a Linate Prime in compagnia dell’ex compagno Yacine Adli, pronto a salire a bordo del volo diretto in Inghilterra.

Il centrale, arrivato in rossonero dallo Schalke nel 2022, ha voluto salutare squadra e tifosi con poche parole affidate ai microfoni di Sky Sport.

“Questi 3 anni sono stati un piacere. Ho imparato tanto. Sono cresciuto come calciatore ma soprattutto come persona. Voglio solo il meglio per tutte le persone con cui ho condiviso questo viaggio, i giocatori e lo staff”.