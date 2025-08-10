Milan, il sostituto di Thiaw dal Siviglia: colpo da 30MLN

Il calciomercato del Milan passa dal difensore e il tema caldo è legato al sostituto di Malick Thiaw.

Il centrale tedesco sta per salutare ufficialmente il club rossonero e il Milan deve urgentemente prendere un nuovo centrale. Le occasioni di mercato non mancano, soprattutto adesso che i club sono interessati ad alzare la posta, sapendo dell’esigenza da parte di Allegri di avere un nuovo centrale di difesa.

Malick Thiaw sta firmando per il Newcastle e il posto vacante in difesa accende diversi rumors di calciomercato. Uno tra questi, come fanno sapere dalla Spagna, riguarda uno dei centrali più importanti del campionato della Liga.

Milan, spunta un nuovo nome dalla Spagna:

L’occasione di mercato arriva dalla Spagna, per quanto riguarda il sostituto diretto di Malick Thiaw. L’operazione messa in piedi dal Newcastle è stata così vantaggiosa che il Milan non ha potuto fare a meno di cedere il proprio difensore titolare. Il centrale tedesco saluta il Milan per 40 milioni e questo permette ad Igli Tare di trovare la soluzione ad hoc per la difesa che sarà di Allegri.

Nel proprio assetto tattico, in una difesa a tre oppure a quattro, si è valutato un doppio colpo con beffa all’Inter che porta non solo all’affare Leoni, ma anche all’ipotetico arrivo di Koni De Winter. Il calciatore di proprietà del Genoa ed ex Juventus, è tra le ultime idee di calciomercato svelate da Sky Sport. Ma non ci sarebbe soltanto lui nella lunga lista di Igli Tare.

Come hanno fatto sapere dalla Spagna, il Siviglia avrebbe bisogno di vendere Loic Bade. Il difensore centrale francese rientra tra i profili più interessanti dell’intero campionato spagnolo. Volendo alzare l’asticella, avrebbe chiesto la cessione al club iberico, con il Siviglia costretto quindi a venderlo, ma potendo monetizzare il più possibile dopo il suo arrivo nel 2023.

Calciomercato Milan: le cifre e i dettagli del colpo in difesa

L’incasso per la cessione di Malick Thiaw al Newcastle permette al Milan di sistemare le cose in difesa. Accanto a Pavlovic e Tomori potrebbe vedersi un terzo centrale. Questo arriverebbe nel nome di Giovanni Leoni, primo obiettivo in cima alla lista dei desideri di Tare, oppure in una delle soluzioni che si stanno presentando come occasione di calciomercato in Europa.

L’ultima idea è quella riportata da Fichajes.net, dove hanno spiegato che Loic Bade avrebbe chiesto la cessione al proprio club. Sulle tracce di Bade c’è il forte interesse del Bayer Leverkusen, club tedesco, pronto a prendere il calciatore per dare a Ten Hag la soluzione che cerca in difesa. Le cifre proposte dal club tedesco sono all’incirca 30 milioni di euro. Il Milan è consapevole che avendo venduto il proprio centrale a determinate cifre, sarà sotto l’occhio del ciclone come squadra che ha bisogno di comprare un giocatore per cifre più o meno simili a queste. Un’arma a doppio taglio si direbbe, ma la differenza è che potrà competere sul mercato a differenza di Inter e altre squadre che cercano un difensore centrale, ma che non hanno appunto monetizzato con le uscite.