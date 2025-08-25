Milan, indiscrezione a sorpresa: c’entrano Allegri e Tare

Indiscrezione a sorpresa da Milanello: l’aggiornamento su Allegri, Tare e Furlani preoccupa.

Nel corso dell’ultima puntata di Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha voluto soffermarsi sul Milan, spostando l’attenzione non tanto sul campo quanto sulla gestione societaria.

Secondo il giornalista, uno dei veri nodi che la proprietà dovrà sciogliere riguarda l’assetto dirigenziale e la chiarezza nelle scelte.

Caressa ha osservato come, negli ultimi mesi, siano emerse divergenze di vedute sulle strategie di mercato, con la sensazione che manchi una linea condivisa e riconoscibile.

Milan, l’indiscrezione di Caressa: c’entra Allegri

Il discorso, inevitabilmente, si lega al futuro del club: senza una governance chiara, il rischio è quello di compromettere la crescita tecnica della squadra. In un campionato che si preannuncia equilibrato, la capacità della dirigenza rossonera di trovare coesione potrebbe rivelarsi decisiva quanto un grande acquisto sul mercato.

“Tutte le voci che arrivano ci dicono che ci sono un po’ due anime a Milanello. Sappiamo che il Milan ha due anime dall’anno scorso, perché è evidente, perché è stata fatta la scelta Ibrahimovic che ha perso a livello mediatico ma non solo piano piano l’importanza che lui stesso si era dato e mi sembra di poter dire che la parte Tare-Allegri e la parte Furlani non necessariamente vanno nella stessa direzione perché una parte ha un’idea tecnica e un’altra un’idea economiche e non necessariamente vanno nella stessa direzione”.