Milan, infortunio Leao: l’esito degli esami strumentali

di
Milan, Leao si ferma

Arriva la prima brutta notizia della stagione per mister Massimiliano Allegri: svelato l’esito degli esami strumentali di Rafael Leao.

Mister Massimiliano Allegri perde un pezzo importante in vista del debutto stagionale in campionato: Rafael Leao. Dopo essersi fermato per un fastidio al polpaccio durante la gara di Coppa Italia contro il Bari, stamani la società rossonera ha sottoposto l’attaccante portoghese ad esami strumentali per capire la reale entità del problema. L’esito non ha sorriso affatto al Milan, che obbligherà il numero 10 rossonero a saltare almeno la prima di campionato.

Leao si ferma: l’esito degli esami strumentali

Rafael Leao, stando a quanto appreso dal responso degli esami, ha riportato un trauma elongativo al polpaccio destro. Dunque, l’attaccante portoghese non sarà disposizione della squadra di Massimiliano Allegri per il primo turno di Serie A contro la Cremonese, in programma sabato sera a San Siro. Le condizioni della stella rossonera verranno valutate quotidianamente dello staff medico del club per capire se sarà possibile recuperarlo in vista della seconda giornata di campionato, in cui il Diavolo farà visita al Lecce (venerdì 29 agosto ore 20:45).

Milan, Leao si ferma
Milan, Leao salta la Cremonese – (LaPresse) SpazioMilan.it

La situazione di Rafael Leao starebbe condizionando anche il mercato. Infatti, secondo ‘Sportmediaset’, il Milan avrebbe deciso di prendere tempo prima di dare il via libera per la cessione di Noah Okafor al Leeds United. Non avendo ancora delle certezze sui tempi di recupero del portoghese, il club rossonero sembrerebbe aver messo un freno alla trattativa. Le parti avrebbero raggiunto un’intesa totale: il Diavolo dovrebbe incassare 21 milioni di euro, mentre per l’ex Napoli sarebbe pronto un contratto fino al 2030 da 2,4 milioni a stagione.

Nunzio Marrazzo

Giornalista pubblicista dal 2019, iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera N. 172270. Ho trasformato la mia passione per la scrittura e lo sport in una professione. Ho iniziato il mio percorso come redattore per Sport Campania, partecipando attivamente a numerosi eventi sportivi e affinando le mie competenze sul campo. Nel 2021 ho arricchito il mio percorso giornalistico grazie a un anno di servizio civile con Amesci, lavorando all’interno della redazione di Metropolis Quotidiano. Dal 2023 collaboro con il network di Nuovevoci, un ambiente che mi ha non solo offerto “spazi” stimolanti in cui esprimermi, ma anche una vera e propria famiglia. Determinato e sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare, vivo per catturare i momenti più emozionanti dello sport e trasformarli in parole.
Gestione cookie