Milan, infortunio Leao: l’esito degli esami strumentali

Arriva la prima brutta notizia della stagione per mister Massimiliano Allegri: svelato l’esito degli esami strumentali di Rafael Leao.

Mister Massimiliano Allegri perde un pezzo importante in vista del debutto stagionale in campionato: Rafael Leao. Dopo essersi fermato per un fastidio al polpaccio durante la gara di Coppa Italia contro il Bari, stamani la società rossonera ha sottoposto l’attaccante portoghese ad esami strumentali per capire la reale entità del problema. L’esito non ha sorriso affatto al Milan, che obbligherà il numero 10 rossonero a saltare almeno la prima di campionato.

Leao si ferma: l’esito degli esami strumentali

Rafael Leao, stando a quanto appreso dal responso degli esami, ha riportato un trauma elongativo al polpaccio destro. Dunque, l’attaccante portoghese non sarà disposizione della squadra di Massimiliano Allegri per il primo turno di Serie A contro la Cremonese, in programma sabato sera a San Siro. Le condizioni della stella rossonera verranno valutate quotidianamente dello staff medico del club per capire se sarà possibile recuperarlo in vista della seconda giornata di campionato, in cui il Diavolo farà visita al Lecce (venerdì 29 agosto ore 20:45).

La situazione di Rafael Leao starebbe condizionando anche il mercato. Infatti, secondo ‘Sportmediaset’, il Milan avrebbe deciso di prendere tempo prima di dare il via libera per la cessione di Noah Okafor al Leeds United. Non avendo ancora delle certezze sui tempi di recupero del portoghese, il club rossonero sembrerebbe aver messo un freno alla trattativa. Le parti avrebbero raggiunto un’intesa totale: il Diavolo dovrebbe incassare 21 milioni di euro, mentre per l’ex Napoli sarebbe pronto un contratto fino al 2030 da 2,4 milioni a stagione.