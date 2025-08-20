Milan, interviene Cardinale: cambio di strategia per il nuovo bomber

Il Milan rivede la propria strategia di mercato: il club rossonero prepara l’affondo per il nuovo bomber. C’è la svolta.

Mancano meno di due settimane alla chiusura della finestra estiva di calciomercato ed il Milan prosegue la propria ricerca per il nuovo attaccante da consegnare a mister Max Allegri. Nell’ultimo periodo, la società rossonera si è concentrata su Rasmus Hojlund, trovando la porta aperta da parte del Manchester United. Il club inglese, infatti, avrebbe detto sì al prestito oneroso a 6 milioni di euro, con opzione d’acquisto fissata sui 40/45 milioni di euro.

L’affare, però, non ha preso il decollo a causa dell’ex Atalanta. Hojlund, di fatto, sembra essere tuttora convinto di potersi giocare ancora le proprie carte al Manchester United, nonostante l’arrivo di Sesko. Dunque, ora il Milan sarebbe tornato sul primo nome, quello che mette d’accordo tutta la dirigenza: Dusan Vlahovic.

Il Milan cambia strategia: così l’affare Vlahovic si può sbloccare

Il Milan sarebbe nuovamente ritornato con decisione sulla pista che porta a Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, la società rossonera starebbe meditando il cambio di strategia per riuscire a portare il centravanti serbo in maglia rossonera.

Il principale ostacolo che impedisce attualmente il club di Milano a chiudere l’operazione è legato all’ingaggio del calciatore. Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Juventus a giugno 2026, percepisce dai bianconeri un salario da 12 milioni di euro a stagione. Cifra che va oltre i parametri del Milan, avendo un tetto di circa 5 milioni di euro netti a stagione per gli ingaggi dei giocatori.

Dunque, pur di sbloccare la situazione e regalare a Max Allegri un nuovo centravanti, la proprietà starebbe valutando la possibilità di alzare la soglia salariale, così da avere più margine di manovra per arrivare all’ex Fiorentina. Non ci sarebbe, invece, alcun problema nel soddisfare le richieste della Juventus. Per il centravanti classe 2000, la società bianconera chiede intorno ai 20/25 milioni, una somma che può scendere con l’avvicinarsi della chiusura del mercato.

Il Milan tiene in caldo anche le alternative: i nomi

Il piano A del Milan è Dusan Vlahovic, ma Igli Tare starebbe lavorando anche sulle alternative. Nell’elenco del club rossonero ci sono Nicolas Jackson del Chelsea, Rasmus Hojlund del Manchester United, Breel Embolo del Monaco, Tolu Arokodare del Genk, Artem Dovbyk della Roma e Conrad Harder dello Sporting Lisbona. Nel caso in cui dovesse prendere corpo l’affare Vlahovic, il Milan garantirebbe ad Allegri un bomber di questa lista.

Nel frattempo, il Milan continua a muoversi sul mercato in uscita. Dopo Malick Thiaw, venduto al Newcastle United per 40 milioni, Igli Tare sarebbe prossimo dal mandare in porto un’altra operazione di livello. Sarebbe ormai imminente il passaggio di Noah Okafor al Leeds United. L’accordo tra le parti si è chiuso su un trasferimento a titolo definitivo. I rossoneri dovrebbero incassare 20 milioni di euro. Mentre per Okafor sarebbe stato preparato un contratto fino al 2030 da 2,4 milioni a stagione.