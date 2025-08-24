Milan, intreccio con la Juve a centrocampo: trattative in stand-by

Milan e Juventus sono coinvolte in un intreccio di mercato, che però può saltare definitivamente: c’entrano due big a centrocampo.

La nuova stagione 2025/2026 è già iniziata per il Milan, che ieri sera è uscito sconfitto dalla prima gara del massimo campionato italiano contro una neo promossa, la Cremonese. I rossoneri, dopo diversi cambiamenti sia sulla panchina sia a livello di rosa, devono trovare il giusto equilibrio tra attacco e difesa, punto su cui il tecnico rossonero Allegri sta cercando di lavorare da settimane, con il concetto che si difende tutti insieme.

La stagione 2025/2026 della Juventus, invece, partirà ufficialmente questa sera, alle ore 20:45, allo Juventus Stadium contro il Parma. Anche per i bianconeri si presentano alcuni cambiamenti, soprattutto a livello di rosa, mentre il tecnico bianconero rimane Tudor, che già ha esordito sulla panchina della Vecchi Signora.

Juve e Milan, intreccio di mercato: le trattative possono saltare

Sia Milan che Juventus devono riscattare un pò l’andamento della passata stagione, soprattutto il club rossonero; entrambe hanno ridimensionato la rosa, grazie alla sessione di mercato estiva, che ancora deve terminare, ma c’è una trattativa che rischia di saltare e di conseguenza rendere più complicate le cose al Milan. Se infatti il Nottingham Forrest non dovesse presentare l’offerta alla Juventus per Douglas Luiz, il Milan si ritroverebbe bloccato e con uno slot da liberare.

Secondo quanto riportato da Daniele Longo sul proprio profilo X, se l’affare Douglas Luiz al club di Premier League non dovesse andare in porto, allora il Milan si ritroverebbe con uno slot bloccato, ovvero quello di Musah, che piaceva molto alla Juventus, da prendere per il dopo brasiliano. La Vecchia Signora, con l’incasso per il brasiliano, avrebbe investito per il centrocampista americano, liberando dunque un posto al Milan, che già ha una rosa folta.

La cessione di Douglas Luiz si sta complicando più del previsto: d’altro canto, il brasiliano ha giocato molto poco con la maglia bianconera e durante i match, non ha brillato a sufficienza. Tutto ciò complica i piani dei rossoneri, che arrivati a questo punto avrebbero già voluto vendere il proprio centrocampista, considerato anche l’interesse iniziale del Napoli. Alla fine del mercato manca poco più di una settimana, e tutto è ancora possibile: chiaro che il tempo comincia a stringere.