Milan, la verità su Musah: l’esperto di mercato conferma

Il futuro di Yunus Musah è ancora incerto: diverse squadre lo stanno monitorando, ma il Milan non molla la presa.

Ad un mese e poco più dall’apertura ufficiale del calciomercato, il Milan sta operando con cautela sul mercato, aspettando i momenti giusti per affondare i colpi o cedere i propri giocatori: per il centrocampo, i rossoneri hanno già ingaggiato tre giocatori, ovvero Modric, Ricci e per ultimo, fresco di questi ultimi giorni, Jashari. A questo, il club rossonero potrebbe decidere di cedere un proprio centrocampista, ma senza nessuna vera necessità e urgenza: uno degli indiziati a lasciare il club rossonero è Musah, arrivato in Italia nell’estate del ’23 a titolo definitivo.

Calciomercato Milan, Moretto si sbilancia su Musah: il tweet

Il centrocampista statunitense prima dell’apertura ufficiale di mercato era nel mirino del Napoli, con l’affare che sembrava essere già andato in porto tra i due club, ma poi qualcosa si è interrotto. Musah in queste ultime settimane rimane comunque uno dei giocatori più indiziati a lasciare la squadra rossonera, anche se quest’ultima non pressa per la cessione.

Negli ultimi giorni, Musah è stato accostato a club di Premier League, in particolare al Newcastle: nel tardo pomeriggio odierno è arrivato un tweet da parte di Matteo Moretto, che ha risposto ad un utente che chiedeva se il club inglese abbia mai avanzato un’offerta al Milan per Musah. La risposta dell’esperto di mercato non si è fatta attendere, che ha risposto con un netto: “Mai“. Al momento dunque il Newcastle non è su Musah, almeno con un’offerta.