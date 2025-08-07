Milan, l’affare è in chiusura: in arrivo il nuovo terzino

Dopo settimane di indiscrezioni e speculazioni, il Milan si prepara a chiudere per il suo nuovo terzino destro che ha già una Champions alle spalle

Dopo una fase iniziale di apparente stallo, il Milan inizia a delineare con maggiore chiarezza il progetto targato Max Allegri. La dirigenza, con il direttore sportivo Igli Tare in cabina di regia, è attiva su più fronti per consegnare al tecnico livornese una rosa competitiva, con l’obiettivo dichiarato di tornare il prima possibile in Champions League.

Dopo gli arrivi di Samuele Ricci dal Torino e del veterano Luka Modric dal Real Madrid, l’attenzione ora si concentra su Ardon Jashari, centrocampista svizzero con cui il Diavolo ha chiuso negli scorsi giorni.

In difesa, è stato definito l’acquisto di Pervis Estupiñán: il terzino sinistro classe 1998 arriva dal Brighton per circa 18 milioni di euro. Resta aperta la questione legata al terzino destro, ultimo tassello mancante per completare il reparto arretrato — cessioni permettendo.

Milan, Athekame è a un passo: si chiude in settimana

Il Milan accelera sul mercato e lo fa guardando alla corsia destra. Dopo giorni di riflessioni e tentativi complicati, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i rossoneri hanno deciso di puntare forte su Zachary Athekame, terzino destro dello Young Boys, classe 2004. Trattativa in stato molto avanzato

e che potrebbe concludersi con una cifra attorno ai 9 milioni, bonus inclusi. Mancano gli ultimi dettagli tra club, mentre il terzino destro ha già raggiunto un accordo con Igli Tare.

Il profilo piaceva anche in Italia, con Udinese e Bologna che avevano fatto più di un sondaggio. Ma il Milan è stato il primo a muoversi concretamente, sfruttando i buoni rapporti tra il ds Igli Tare e lo Young Boys per costruire un canale preferenziale. Le parti sono vicine e la fiducia sul buon esito dell’operazione è in crescita.

Milan, 2004 e titolare in Champions: così Athekame ha stregato Tare

L’arrivo di Athekame rappresenta anche una scelta dettata dalle circostanze. Il vero obiettivo per la fascia destra era Guela Doué dello Strasburgo, ma il club francese è rimasto irremovibile sulla richiesta di oltre 25 milioni di euro. Il Milan si era spinto fino a 23, senza però riuscire a chiudere l’operazione.

A quel punto, i rossoneri hanno virato su Athekame, giovane svizzero di origini nigeriane, protagonista nell’ultima edizione della Champions League con otto presenze. Difensore moderno, solido negli uno contro uno e preciso nei contrasti, Athekame ha iniziato la carriera come ala offensiva, prima di essere arretrato nel reparto difensivo. Nell’ultima stagione ha collezionato 30 presenze nel campionato svizzero, mettendo in mostra continuità, affidabilità e una notevole personalità per la sua età.