Milan: l’attaccante arriva e farà coppia con Gimenez – Sky

Il ribaltone in casa Milan riguarda la permanenza di Santiago Gimenez, per quanto riguarda l’arrivo di un’altra punta.

Perché chi arriva non per forza dovrà vedere il posto liberato dal Bebote Gimenez che, malgrado un’altra prova in chiaroscuro nella gara giocata al Via del Mare nella serata di venerdì, resterà a quanto pare al Milan.

Lo rivelano da Sky Sport e precisamente per voce del giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, che ha fatto conoscere le ultime notizie riguardanti l’attacco del Milan. Si tratta della possibilità di concludere quella che è un’operazione che Igli Tare stava mettendo in piedi in queste battute finali di mercato. E che invece potrebbe completarsi a prescindere dall’addio o meno di Gimenez.

Calciomercato: Gimenez resta, ma arriva un altro attaccante

Slegherà la cessione di Gimenez all’arrivo che sarà al Milan, Igli Tare, per quella che è un’operazione che sta cercando di realizzare per mettere il nuovo attaccante subito a disposizione di Massimiliano Allegri.

Nella serata di ieri a Lecce, il Milan ha avuto non poche difficoltà nel proprio reparto offensivo. Li aveva predetti Igli Tare nel pre-partita quando aveva svelato senza troppi giri di parole, la possibile operazione in uscita di Santiago Gimenez, in trattativa con la Roma per lo scambio con Artem Dovbyk.

Alla fine, le cose sul Bebote, pare possano cambiare. Il Milan potrebbe trattenere Gimenez e scegliere di formare un tandem in attacco assieme al bomber ucraino. Non è da escludere secondo la stessa emittente satellitare, il possibile approdo di Dovbyk al Milan per una cifra tonda che la Roma chiede per il suo addio.

Le cifre del colpo Dovbyk: l’alternativa è sempre la stessa

Dovesse arrivare Dovbyk al Milan, l’operazione riguarderebbe una cifra intorno ai 25-30 milioni di euro che sono più o meno le stesse che i rossoneri avrebbero speso per Harder che, alla fine, non si è mosso da Lisbona per la permanenza allo Sporting.

A questo punto, il primo nome per il Milan, qualora si dovesse decidere di puntare su un attaccante che arriva oltre Nkunku che può essere usato come falso nove o in un 3-5-2 alle spalle della punta stessa, vede prima Dovbyk e poi successivamente quello di Vlahovic. Anche se quest’ultimo, in scadenza con la Juventus, vorrebbe continuare a percepire l’importante stipendio che guadagna in bianconero. Il serbo oltretutto, oggi è stato “bloccato” da Tudor che lo vede adatto anche ad un ruolo da punta assieme a David, in un modulo col quale giocherebbe Tudor per il suo 3-5-2.