Milan, l’attaccante arriva grazie allo scambio dalla Roma: i dettagli

L continua ricerca del nuovo attaccante del Milan sta spingendo Igli Tare e Massimiliano Allegri a trovare quella che risulterà essere la scelta migliore per il nuovo attacco che si sta formando al Milan.

Ha già messo in chiaro il tecnico livornese che il Bebote Santiago Gimenez è un centravanti che non basterà, tant’è che Max Allegri ha già schierato Rafael Leao nel ruolo di punta, probabilmente anche per evidenziare l’assenza di un’alternativa al messicano al club rossonero che deve intervenire per accontentare Allegri sul mercato.

Ha voglia di accogliere un nuovo attaccante e questo potrebbe arrivare dalla Roma, stando a quelle che sono le ultime notizie di calciomercato di casa Milan, snocciolate dal portale TMW. L’affare per il club rossonero potrebbe concludersi grazie all’operazione di scambio che può venire fuori come ipotesi dopo questo primo stralcio di pre-campionato.

Calciomercato Milan: il nuovo attaccante della Roma

Le cose si sono complicate per Dusan Vlahovic, calciatore che continua a chiedere un ingaggio fuori portata per la società milanista. Pertanto, il Milan sta pensando di mollare quelli che sono i tentativi fatti fino a questo momento per il bomber serbo. Approfittando di un’altra situazione che arriva sempre dalla Serie A, il Milan potrebbe trovarsi un nuovo attaccante in arrivo da una rivale per gli obiettivi di questa stagione.

Si tratta infatti della possibilità di portarsi a casa il cartellino di Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino, dopo quanto fatto al Girona, non si è davvero mai confermato in Serie A nel suo primo anno, vissuto in Capitale. Tant’è che Gian Piero Gasperini starebbe puntando tutto su Ferguson, nuovo attaccante arrivato in quest’estate per la Roma che stanno nascendo.

Infatti, i giallorossi hanno bisogno di un’alternativa in attacco diversa dal bomber ex Girona. Ed è questo che spinge il Milan a proporre eventualmente uno scambio tra i cartellini di uno dei giocatori in uscita dai rossoneri, in cambio del cartellino di Artem Dovbyk che, a quel punto, diventerebbe il nuovo numero nove del Milan.

Milan, Dovbyk con lo scambio: le cifre e i dettagli

Il Milan potrebbe proporre il cartellino di Noah Okafor, attaccante che sta ben figurando in rossonero in questo pre-campionato e che potrebbe fare al caso di Gasperini per l’attacco della Roma. Affiancandolo a Ferguson, lasciando partire Dovbyk, occhio all’occasione che nasce al Milan.

Per 10-15 milioni di euro più il cartellino di Okafor, il Milan potrebbe provarci per Artem Dovbyk, centravanti che finirebbe al Milan per rilanciarsi dopo un’annata non troppo felice vissuta in Serie A, al centro dell’attacco dei giallorossi.