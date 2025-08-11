Milan, l’attacco alla società è durissimo: “Resterà nella mediocrità”

Non mancano le critiche al Milan dopo le ultime mosse di mercato. L’ultimo attacco alla società da parte di un volto noto è davvero durissimo.

La sessione di calciomercato estiva continua a tingersi di rossonero. Anche in queste ultime ore il Milan si è preso la scena, con la società che non è di certo rimasta esente da critiche. Il Diavolo ha ceduto Malick Thiaw al Newcastle per circa 40 milioni di euro, chiudendo in poche ore per Koni De Winter dal Genoa per circa metà dell’incasso dalla cessione del centrale tedesco.

Una doppia operazione sicuramente poco appuntabile da un punto di vista finanziario, ma che ha fatto storcere un po’ il naso dal punto di vista sportivo. Per l’ennesima volta, infatti, il Milan non ha trattenuto una sua pedina importante, ripiegando poi su un sostituto low cost. Dopo la cessione di Thiaw, i tifosi speravano in un colpo da 35/40 milioni (magari Leoni), ma anche stavolta si è optato per il risparmio.

Ravezzani critica il Milan: “Il piccolo club si ridimensiona”

Tra i volti noti che più hanno criticato le ultime strategie del Milan troviamo anche il giornalista e direttore sportivo Fabio Ravezzani. Il volto di TeleLombardia non ha apprezzato questa “sostituzione” da parte del Milan, che ancora una volta ha deciso di ridimensionarsi, investendo meno di quanto incassato. Di seguito il pensiero di Ravezzani sul suo profilo X:

In generale, quando una stagione non ottiene gli obiettivi sportivi prefissati per l’equilibrio economico il grande club investe e rilancia, il piccolo ridimensiona. È il caso Milan. Che potrà anche fare una bella stagione (il calcio è imprevedibile) ma resterà nella mediocrità. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) August 11, 2025

Il direttore di TeleLombardia ha definito il Milan un club piccolo, che resterà nella mediocrità se continuerà ad agire in questo modo. La critica di Ravezzani non si riferisce alla scelta di sostituire Thiaw con De Winter, ma a quella sensazione – molto diffusa – che la priorità della società sia sempre quella di guadagnare quanto più possibile.