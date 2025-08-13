Milan, l’ex giocatore fa discutere: “Modric? La Serie A è un cimitero”

L’ex calciatore della Serie A fa discutere con le sue ultime dichiarazioni: i tifosi del Milan sono furibondi dopo le parole su Modric.

In questa sessione di calciomercato, sono arrivati in Serie A diversi giocatori che hanno fatto la storia recente del calcio italiano e non solo. Si tratta, però, di profili con una carta d’identità calcistica piuttosto avanzata. In Italia, infatti, sono sbarcati una serie di over 34, come Luka Modric, Kevin De Bruyne, Edin Dzeko, Ciro Immibile. In merito, si è espresso un ex calciatore della Serie A, usando parole molto forti per analizzare la situazione.

L’ex giocatore ci va giù pensante: “La Serie A è un cimitero”

Paolo Di Canio ha speso parole dure nei confronti del campionato di Serie A tramite la sua intervista alla Gazzetta dello Sport. L’ex calciatore della Serie A non approva affatto l’arrivo dei diversi profili over 34 in Italia: “Non voglio fare il distruttore, ma ho due analisi. La prima: godrò delle loro giocate, ma mi dispiace che nessuno li ha cercati in Europa. Neanche le terze, le quarte o quinte forze. Noi li abbiamo presi nelle prime. Vedremo gli esterni del croato o i passaggi del belga, con ritmi, tempi e spazi più facili per loro. Però il calcio italiano, da Ronaldo a Ribery, fa arrivare gente al crepuscolo”.

Di Canio ha poi rincarato la dose: “Voglio usare un termine in modo simpatico e non dispregiativo: il cimitero degli elefanti nobili. Da bambini dicono che guardavano il nostro calcio, però ci arrivano a 40 anni. Vengono in piazze meravigliose, ma in un torneo che per i loro ricordi è quello del 2006, dei campioni del mondo, con Cannavaro, un difensore, Pallone d’oro”.