Milan, lo United mette Hojlund sul mercato: ora resta un solo ostacolo

Rasmus Hojlund è ufficialmente sul mercato e il Milan ha aperto un canale per portarlo a San Siro: ora resta un solo ostacolo

Da quando la Thatcher ha stretto il pugno contro gli hooligans, il calcio inglese ha iniziato la sua trasformazione. Il baricentro calcistico europeo si è gradualmente spostato verso la Premier League, che negli ultimi 15 anni ha vissuto un’accelerazione decisiva: apertura agli allenatori stranieri, crescita tattica e tecnica, gestione impeccabile dei diritti TV.

Oggi, la Premier è la lega più ricca, competitiva e attraente al mondo. Anche le neopromosse possono permettersi acquisti da oltre 100 milioni di euro, pescando talenti da Serie A, Bundesliga e Liga con disinvoltura. Ma questo eccesso di spesa genera inevitabilmente esuberi di qualità, finiti ai margini nonostante il valore. E qui entra in gioco il Milan, che valuta un colpo proprio dalla “NBA del calcio” per rinforzare l’attacco: Rasmus Hojlund ora è più di una suggestione.

Milan, lo United apre al prestito oneroso per Hojlund

Due estati fa, nel luglio del 2023, il Manchester United di Ten Hag bussò alla porta dell’Atalanta per assicurarsi un centravanti nordico, biondo, con grande potenza e fiuto del gol. Quella che doveva essere anche foneticamente la risposta ai cugini a Erling Haaland, Rasmus Hojlund, si è trasformato presto nell’ennesimo fiasco di questi ultimi anni in casa Red Devils.

Oggi, secondo quanto riportato da Moretto sul canale ufficiale di Fabrizio Romano, il Manchester United avrebbe aperto ufficialmente al prestito oneroso con diritto di riscatto per Rasmus Hojlund. Ora resta da convincere il ragazzo, ancora convinto di voler restare a Manchester e giocarsi le sue carte per non far rimpiangere gli 85 milioni spesi appena 2 stagioni fa.