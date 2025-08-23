Milan, l’ultimo acquisto sarà un altro attaccante: sostituito Boniface

L’intoppo Boniface rischia di cambiare tutto fronte Milan per quanto riguarda il calciomercato che deve completare la rosa dei rossoneri.

A disposizione di Massimiliano Allegri, in questo momento, c’è soltanto il Bebote Santiago Gimenez come punta centrale, che sarà titolare nella sfida di questa sera a San Siro tra Milan-Cremonese.

L’entusiasmo del popolo rossonero per l’annata che sta per cominciare con Allegri in panchina, non andrà rovinato da quella che è la possibile frenata sul colpo Boniface, che rischia di saltare per un problema venuto fuori durante le visite mediche per l’idoneità sportiva del giocatore. E se dovesse saltare tutto, il Milan non dovrà farsi trovare impreparato. Oltre a Hojlund, che ormai pare essere in orbita Napoli, ci sono altri giocatori che i rossoneri continuano a valutare. E uno tra questo, a sorpresa, potrebbe riguardare quello che si considera come vero e proprio ritorno di fiamma, a sorpresa, per completare l’organico con un nuovo nove.

Calciomercato Milan: salta Boniface? Le ultime

Come fanno sapere da Sky Sport, rischia di saltare quella che è l’operazione su Victor Boniface, a causa di quelle che sono le condizioni del giocatore che hanno visto la frenata dopo il suo arrivo a Milano.

Il motivo è legato ad un problema fisico che potrebbe veder rispedito il giocatore in Germania, come accadde quando il Lipsia non prese più Okafor, spedendolo in Italia di nuovo in un percorso inverso e che ha portato poi il calciatore in prestito al Napoli, sette mesi fa ormai.

Ciò, infatti, non vuol dire che il calciatore non è più in condizione per giocare a calcio ad alti livelli, ma le visite potrebbero comunque frenare ogni cosa al Milan. O altrimenti essere di nuovo svolte, per capire se sarà realizzata o meno quella che è l’operazione in arrivo al Milan. Non dovesse arrivare Boniface ufficialmente, si punterà su un nuovo centravanti. E il colpo in attacco sarà l’ultimo del Milan.

Chi prende il Milan se salta Boniface: un “nove” low cost

C’è un nove low cost che arriverebbe dall’Arabia Saudita. Si tratta di Aleksandar Mitrovic, attaccante in uscita dall’Al-Hilal di Simone Inzaghi che ha preso pure Darwin Nunez in attacco e si trova col reparto offensivo al completo, in una formazione che fa invidia ai top club d’Europa.

L’ex centravanti del Newcastle è un vecchio pallino di alcuni club italiani e il Milan, dovendo dare un’alternativa al Bebote Gimenez, trovandosi ad alternare i due, vedrebbe nel bomber serbo la soluzione giusta per non svalutare definitivamente il messicano e dare a Max Allegri una soluzione importante per il suo attacco. Mitrovic andrebbe a ridurre il suo ingaggio a 3-4 milioni di euro a stagione massimo, permettendo al Milan si prenderlo per un costo di 10 milioni di euro circa, che l’Al-Hilal accetterebbe.