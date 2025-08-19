Milan, l’ultimo regalo ad Allegri: soffiato alla Juventus

Il Milan pronto a battere la Juventus e non solo, in Serie A, per l’ultimo rinforzo di un ottimo calciomercato: ecco l’affare last minute

Ultimi ritocchi in vista, per il Milan, per cercare di concludere un mercato positivo e che ha cambiato il volto della squadra rossonera. Ancora non basta, però, e c’è bisogno di un paio di rinforzi in più, per poter archiviare la sessione con la giusta serenità e sapendo di avere le carte in regola per disputare una ottima stagione.

E’ un Milan ambizioso, senza dubbio, che ha da farsi perdonare una annata precedente troppo altalenante e alla fine conclusa con un fallimento completo. I primi rinforzi in assoluto, gli arrivi di Allegri e di Tare, avevano già lanciato un segnale di per sé incoraggiante, riguardando l’affidarsi a due veri e propri fuoriclasse nel proprio ruolo, in grado di portare competenza, esperienza e idee chiare nella costruzione di una squadra.

Con i nuovi acquisti, il Diavolo potrà certamente provare a dire la sua per le prime posizioni. Ma come detto, manca ancora qualcosa. Ed inevitabilmente, una interessante anticipazione dei duelli in campionato si ripropone sul mercato. Allegri sogna un giocatore che la Juventus ha inseguito a lungo.

Milan, serve un altro difensore: tentativo per Laporte, testa a testa con il Como

L’acquisto di De Winter in luogo di Thiaw non è sufficiente, il Milan cerca un quinto centrale per schierarsi con continuità a tre. E allora, l’idea si chiama Aymeric Laporte, che quanto a esperienza di altissimo profilo non ha nulla da invidiare a nessuno.

Lo spagnolo può lasciare l’Al Nassr e tornare in Europa. L’Athletic Bilbao vorrebbe riportarlo a casa, ma la trattativa non si sblocca. Si sta facendo avanti il Como, come riportato da ‘Sky Sport’, ma i rossoneri potrebbero rilanciare la sfida ai lariani, per l’ultimo grande colpo del mercato. Un giocatore come lui renderebbe il reparto davvero completo e con garanzia di impenetrabilità.

Milan, cosa succede per l’attaccante: Hojlund e il duello col Napoli

Nel frattempo, però, il Milan deve anche risolvere il rebus bomber. Con la vicenda Hojlund che si è complicata visto l’inserimento del Napoli.

Gli azzurri necessitano di un rinforzo di livello in quella zona di campo, dopo il grave stop di Lukaku. Pareggiata di fatto l’offerta del Milan, a questo punto la palla passa al danese. Sarà lui a decidere quale maglia indossare, per il suo ritorno in Italia, il Milan attende ma è già pronto a tornare su Vlahovic, se le cose non andassero per il verso giusto.