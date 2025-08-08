Milan, Modric non si nasconde: tifosi in delirio

Il centrocampista croato ha rilasciato un’intervista dove ha fatto impazzire i tifosi rossoneri: messaggio da vero leader.

Ad inizio settimana Luka Modric si è presentato ai propri tifosi in conferenza stampa: il centrocampista croato, arrivato durante questa sessione estiva di mercato a parametro zero dopo 14 stagioni al Real Madrid, è pronto per una nuova avventura, all’età di 40 anni spaccati. Il suo arrivo ha fatto esplodere l’entusiasmo tra i tifosi rossoneri, che hanno accolto con emozione il nuovo calciatore, che sicuramente porterà esperienza all’interno dello spogliatoio della squadra. Un’opportunità anche per Modric, di giocare in un nuovo campionato, e vivere un’avventura nuova, al di fuori del campionato spagnolo.

Milan, che elogi da Modric: anche per Leao

Luka Modric ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN, durante la quale ha affrontato più temi: dall’arrivo al Milan a Leao, passando dal derby contro Sucic e la voglia ancora persistente di giocare a calcio. Queste le sue parole sul club:

Sono cresciuto guardando il Milan. Il mio idolo era Boban. La prima volta che sono venuto qui per firmare il contratto ho percepito subito che questo club è speciale. Si percepisce l’aura di grandezza che ha il club: ha vinto 7 Champions League, è secondo solo al Real Madrid. Questo la dice lunga. Qui tutto è a un livello altissimo.

Le parole su Leao:

Leao per me è un giocatore di livello Mondiale e il Milan è contento di avere calciatori di questo calibro. Per me è un top player.

Le parole sul derby: