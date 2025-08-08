Milan, Modric non si nasconde: tifosi in delirio

di
Modric-Milan

Il centrocampista croato ha rilasciato un’intervista dove ha fatto impazzire i tifosi rossoneri: messaggio da vero leader.

Ad inizio settimana Luka Modric si è presentato ai propri tifosi in conferenza stampa: il centrocampista croato, arrivato durante questa sessione estiva di mercato a parametro zero dopo 14 stagioni al Real Madrid, è pronto per una nuova avventura, all’età di 40 anni spaccati. Il suo arrivo ha fatto esplodere l’entusiasmo tra i tifosi rossoneri, che hanno accolto con emozione il nuovo calciatore, che sicuramente porterà esperienza all’interno dello spogliatoio della squadra. Un’opportunità anche per Modric, di giocare in un nuovo campionato, e vivere un’avventura nuova, al di fuori del campionato spagnolo.

Milan, che elogi da Modric: anche per Leao

Luka Modric ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN, durante la quale ha affrontato più temi: dall’arrivo al Milan a Leao, passando dal derby contro Sucic e la voglia ancora persistente di giocare a calcio. Queste le sue parole sul club:

Sono cresciuto guardando il Milan. Il mio idolo era Boban. La prima volta che sono venuto qui per firmare il contratto ho percepito subito che questo club è speciale. Si percepisce l’aura di grandezza che ha il club: ha vinto 7 Champions League, è secondo solo al Real Madrid. Questo la dice lunga. Qui tutto è a un livello altissimo.

Milan, che elogi da Modric: anche per Leao LaPresse spaziomilan.it

Le parole su Leao:

Leao per me è un giocatore di livello Mondiale e il Milan è contento di avere calciatori di questo calibro. Per me è un top player.

Le parole sul derby:

Ho visto molti derby di Milano, Non vedo l’ora di giocare il derby, queste sono le sfide più belle da vivere in campo. Guardavo spesso le partite tra Milan e Inter, mi piace tanto giocare questo tipo di match, e non vedo l’ora di farlo con la maglia rossonera.

Alice Bonora

Appassionata di sport fin da bambina, negli anni ho maturato una forte passione per il calcio, con il sogno di poter fare di una passione il proprio lavoro. Collaboro con il network Nuovevoci da poco più di due anni e sto inseguendo il sogno di diventare giornalista, con l'obiettivo di girare il mondo. Ho studiato inglese, tedesco e spagnolo e sto nutrendo una piccola passione, quella della fotografia.
Gestione cookie