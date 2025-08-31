Milan, Musah addio: già scelto il sostituto, arriva dalla Serie A

Milan, nuove idee a centrocampo: spunta un nome dalla Serie A.
Il mercato del Milan continua a muoversi, soprattutto in mediana. Dopo la cessione ormai definita di Yunus Musah all’Atalanta, la dirigenza rossonera è pronta ad accelerare per rinforzare il reparto.
Il centrocampista si trasferirà a Bergamo in prestito oneroso con diritto di riscatto. Prima di firmare con l’Atalanta, il centrocampista rinnoverà il contratto con il club rossonero.
Musah addio, arriva il sostituto: le ultimissime
Come riportato da Giuseppe Longari sul proprio profilo X, oltre ai nomi già circolati nei giorni scorsi, si aggiunge una pista nuova: quella che porta a Sandi Lovric dell’Udinese. Il centrocampista sloveno, classe 1998, piace per caratteristiche tecniche e duttilità, qualità che lo rendono un profilo interessante per Massimiliano Allegri.
Al momento si tratta solo di un’idea, ma la candidatura di Lovric va tenuta d’occhio. Il Milan infatti non vuole farsi trovare impreparato e sta valutando tutte le opzioni per garantire profondità e qualità al centrocampo in vista della lunga stagione.
L’ultimo giorno di mercato potrebbe portare sorprese: il Milan è pronto per chiudere la sessione con un colpo per rafforzare e completare definitivamente la rosa in mano ad Allegri.