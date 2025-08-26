Milan, Musah si toglie dal mercato: arriva l’annuncio

Yunus Musah giura amore eterno al Milan e si toglie del mercato: l’annuncio del centrocampista è un chiaro.

Yunus Musah ha deciso di mettere un freno alle voci di mercato. Il centrocampista americano, che per molti esperti del settore sembra essere vicino all’Atalanta, ha fatto chiarezza sul suo futuro tramite un’intervista rilasciata ai microfoni di ESPN per l’ultima puntata del podcast ‘The Football Reporters’.

Musah si toglie dal mercato: il centrocampista vuole continuare la sua avventura in rossonero

Yunus Musah si vede ancora al Milan. Le sue dichiarazioni sono state inequivocabili: “L’obiettivo è vincere trofei al Milan. Questa stagione abbiamo la possibilità di vincere tre trofei: vorrei vincere tutto e poi andare in Nazionale e vincere ancora”.

Nel corso dell’intervista, il centrocampista statunitense ha sfruttato l’occasione per premere il tasto stop sulle continue voci di mercato che lo riguardano. Musah ha ribadito il suo immenso amore per i colori rossoneri: “Sono felice al Milan, è un grande club. Mi piacerebbe vincere grandi titoli qui: è stato davvero bello vincere la Supercoppa. Questo è ciò che ci si aspetta da noi qui. Sono semplicemente felice qui e cerco di lavorare sodo per essere un giocatore fondamentale per la squadra”.

Milan, Musah si toglie dal mercato – (LaPresse) SpazioMilan.it

Insomma, le parole di Yunus Musah non lasciano spazio ad interpretazioni. Il centrocampista ama il Milan e vuole proseguire la sua avventura in rossonero per provare a vincere trofei ben più importanti della Supercoppa Italiana. Prima dell’Atalanta, per Musah si sono fatti avanti Napoli e Nottingham Forest. Ma ora, la volontà del giocatore è molto chiara.

L’americano, a margine dell’intervista, ha parlato anche di un suo connazionale, nonché compagno di squadra al Milan, Christian Pulisic: “Abbiamo legato molto da quando siamo entrambi al Milan. Prima non eravamo così uniti, ma ora direi che lo siamo. Imparo molto da lui ogni giorno e durante le partite. Ha fatto delle ottime stagioni qui. È un bravo ragazzo, mi diverto a giocare con lui”.

Musah complica l’arrivo di Rabiot?

L’ultima uscita mediatica del centrocampista rossonero potrebbe mettere la parola fine alle ambizioni del Milan nell’ingaggiare il pupillo di Massimiliano Allegri: Adrien Rabiot. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il club rossonero avrebbe ripreso i contatti con il giocatore in uscita dal Marsiglia, muovendo di passi concreti.

Milan, Allegri vuole Rabiot
Milan, Allegri insiste per Rabiot – (LaPresse) SpazioMilan.it

Le parti, infatti, starebbero studiando in modo dettagliato la fattibilità dell’operazione. A spingere per Adrien Rabiot in rossonero sarebbe proprio Massimiliano Allegri. Il centrocampista ex Juventus, di fatto, pare sia una richiesta esplicita del tecnico toscano al ds Igli Tare. Ma resta da capire come si evolvere la situazione Musah, dato che il giocatore non intende lasciare Milano. Qualcuno dovrà fare posto a centrocampo.

 

Nunzio Marrazzo

