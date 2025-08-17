Milan news, cessione bloccata: l’offerta non convince

L’offerta non scalda: il giocatore non è convinto. La cessione dell’esubero rossonero resta in fase di stallo.

Oltre a lavorare assiduamente sulle operazioni in entrata, Igli Tare sta cercando di accelerare le cessioni di alcuni esuberi presenti ancora in rosa. Nella lista dei partenti resta Yacine Adli, centrocampista fuori dai piani di Massimiliano Allegri. Tuttavia, il calciatore francese sta complicando la partenza. L’ex Bordeaux ha ancora dei dubbi sul suo futuro, come dimostra lo scetticismo verso l’ultima offerta ricevuta.

Adli frena il Milan: la proposta non convince il francese

Il Milan sta continuando a premere per arrivare quanto prima alla cessione di Yacine Adli. Il centrocampista classe 2000, reduce dal prestito alla Fiorentina, non fa parte del progetto rossonero. Massimiliano Allegri glielo ha fatto capire sin dal suo insediamento, portandolo ad allenarsi con il Milan Futuro. L’intenzione del francese, però, era un’altra. Adli avrebbe voluto giocarsi le sue carte alla corte al Milan, sopratutto alla luce di una stagione senza impegni europei.

Volontà diversa, invece, del club rossonero. Il Milan vuole liberarsi del giocatore e quindi resta in attesa dell’offerta giusta: Tare punta ad una cessione a titolo definitivo, ma le proposte arrivate sin qui hanno soddisfatto né la società né Adli. L’ultimo tentativo è stato fatto dai russi dello Spartak Mosca, con il centrocampista francese che ha cortesemente declinato l’offerta.

Adesso, però, si sarebbe fatto avanti un altro club per Adli. Il centrocampista francese sembrerebbe essere finito tra gli obiettivi di mercato del Sassuolo, così come affermato da Matteo Moretto. Gli emiliani avrebbero avviato una trattativa con il Diavolo. Tuttavia, il calciatore francese starebbe frenando la situazione poiché non convinto di indossare la maglia neroverde in vista della prossima stagione. Matteo Moretto ha rivelato: “Il Milan è in trattativa con il Sassuolo. Ma Adli non è ancora convinto di andare a Sassuolo, vedremo se si sbloccherà l’operazione”.