Milan news, ci risiamo: Allegri lo blinda ma Tare lo manda via

Il Milan mette a referto una nuova cessione: l’ufficialità dell’operazione è in arrivo. Un altro rossonero sbarca in Premier.

Il Milan continua ad essere molto attivo sul mercato. Non solo in entrata, la società rossonera prosegue il proprio lavoro anche per quanto riguarda le operazioni in uscita. Nelle ultime ore, il club lombardo avrebbe definito una nuova cessione. Dopo Malick Thiaw, accasatosi al Newcastle, un altro rossonero sembra essere prossimo dal passare dalla Serie A alla Premier League.

Cessione imminente: intesa totale!

Il Milan si appresta a dire addio a Noah Okafor. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, sarebbe tutto pronto per il trasferimento dell’attaccante svizzero al Leeds United. La trattativa tra il club rossonero e gli inglesi avrebbe raggiunto la fase finale.

Milan e Leeds United avrebbero trovato l’accordo sulla base di un trasferimento a titolo definitivo. Il club rossonero dovrebbe assicurarsi da questa operazione in uscita circa 21 milioni di euro. Mentre per Noah Okafor sarebbe pronto un contratto fino al 2030 da 2,4 milioni a stagione.

Con l’operazione Okafor, in casa Milan si rivive un déjà-vu, che riporta alla recente cessione di Malick Thiaw al Newcastle United. Così come accaduto con il difensore tedesco, Massimiliano Allegri ha provato a trattenere l’attaccante svizzero in rossonero. Nel corso della pre-season, il tecnico ex Juventus è rimasto molto contento del lavoro svolto da Noah, sia in allenamento che nelle diverse amichevoli disputate. Il tecnico di Livorno voleva tenerlo in rosa soprattutto alla luce del recente infortunio muscolare di Leao. Tare però, come nel caso di Thiaw, ha preferito optare per la cessione.

Dunque, l’esperienza di Okafor al Milan sembra essere arrivata ai titoli di coda dopo solamente due anni in rossonero. Nonostante una buona pre-season, che ha lasciato delle buone sensazioni ad Allegri, la società lombarda ha comunque deciso di cogliere la ghiotta offerta del Leeds United.

Quello tra il Milan e Okafor è un’amore mai sbocciato. Lo svizzero classe 2000 ha sempre fatto fatica a ritagliarsi un ruolo di prim’ordine in rossonero, complice anche i diversi problemi fisici. Basti pensare che gli ultimi sei mesi della passata stagione li ha passati in prestito al Napoli. Anche in azzurro, per lui lo spazio è stato pochissimo, sempre a causa di uno stato di forma tutt’altro che ottimale. Il trasferimento al Leeds United, dunque, potrebbe essere un nuovo inizio per Okafor.