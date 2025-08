Milan news, la telenovela è finita: accordo ad un passo

Le trattative in casa del diavolo non finiscono mai: si sblocca una situazione che era in stallo da tempo.

Il Milan prosegue la sua preparazione in vista del nuovo campionato, mentre la società continua a lavorare sul mercato per perfezionare la rosa. Tra entrate e uscite, sono diverse le trattative che Igli Tare sta portando avanti per regalare a Massimiliano Allegri una squadra il più possibile all’altezza.

Nel frattempo, sembra essersi sbloccata una situazione di stallo che teneva la dirigenza rossonera in apprensione da un po’. Stiamo parlando della questione Mike Maignan, il portiere del diavolo che andrà in scadenza a giugno 2026.

Milan-Maignan: si tratta per il rinnovo

Finalmente sembra essere finita la telenovela che vedeva protagonista il portiere francese, grande protagonista dell’ultimo scudetto rossonero. Maignan, come dicevamo in scadenza a giugno 2026, starebbe trattando nuovamente il suo rinnovo con il Milan, dopo che l’ultimo accordo era saltato per via della non qualificazione della squadra alla prossima Champions League. Secondo ‘Tuttosport’, la fumata bianca potrebbe arrivare dopo la chiusura di questa finestra di calciomercato.

In questa sessione di mercato, il Milan ha rifiutato diverse offerte per il portiere francese, dal Manchester United prima e dal Chelsea poi. Proposte mai ritenute all’altezza, per un calciatore che ha sempre fatto la differenza in questa squadra e che ha dimostrato di essere uno dei migliori anche a livello internazionale. Allegri vuole puntare su di lui, non solo per le due doti tecniche, ma anche per la personalità che mette in campo e nello spogliatoio. E sa che rimpiazzarlo sarebbe difficilissimo.