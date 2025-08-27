Milan news, non solo Gimenez: la Roma mette gli occhi su un altro rossonero

Milan, la Roma vuole Jimenez

Non c’è solo Santiago Gimenez sull’agenda della Roma: i giallorossi hanno messo gli occhi su un altro calciatore rossonero.

La Roma è alla ricerca di un nuovo centravanti di razza da poter regalare a mister Gian Piero Gasperini. Qualora dovesse concretizzarsi la cessione di Dovbyk, la società giallorossa sarebbe pronta ad andare all’assalto di Santiago Gimenez, attaccante non così centrale nel progetto Milan.

Non a caso, oltre ad Conrad Harder, Tare sta cercando di portare in rossonero un secondo centravanti. Ma il bomber messicano, arrivato in Italia solamente a gennaio scorso per 32 milioni dal Feyenoord, non sarebbe l’unico giocatore di proprietà del Milan che intriga la Roma.

Non solo Gimenez: la Roma vuole un altro rossonero

Oltre a Santiago Gimenez, la Roma si sarebbe fatta avanti anche per Alex Jimenez. Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, la società giallorossa si sarebbe inserita nella corsa per l’esterno spagnola, mettendo di conseguenza il bastone tra le ruote al Como. Il terzino classe 2005 è in uscita, specialmente dopo non essere riuscito a instaurare un rapporto di empatia con Max Allegri.

Milan, la Roma piomba su Jimenez – (LaPresse) SpazioMilan.it

Matteo Moretto, tramite il canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dichiarato: “Il Como è in contatto costante con il Milan e vuole provare a chiudere per un prestito ma non c’è solo il Como. Ci sono anche altre squadre, tra cui la Roma: nelle ultime ore i giallorossi sono tornati a parlare con i rossoneri di Alex Jimenez. Un retroscena: tra Milan e Roma si è parlato anche di un possibile scambio tra Dovbyk e Santi Gimenez, un’idea e nulla più. Non si parla di una trattativa anche perché il messicano è molto contento al Milan e vuole restare in rossonero”.

Nunzio Marrazzo

