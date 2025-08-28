Il Milan presenta la prima offerta ufficiale alla Juventus per Dusan Vlahovic: la risposta del serbo sorprende la dirigenza rossonera.

Manca sempre meno al termine del calciomercato e sono ancora diverse le questioni che il Milan deve risolvere in queste ultime ore. La notizia più grossa di oggi è il forte avvicinamento di Nkunku, ma non è l’unica. Tare si sta muovendo su diversi fronti, cercando di finalizzare anche un colpo in difesa ed un secondo acquisto in attacco. Per la zona offensiva il prescelto resta Vlahovic, con i rossoneri che hanno formalizzato una prima offerta.

Milan, pronti 25 milioni per arrivare a Vlahovic: arriva la risposta del serbo

Dopo il brusco rallentamento della pista che portava ad Harder, ora il Milan torna a valutare diversi profili per l’attacco. Non è una novità che in cima alla lista dei desideri di Max Allegri ci sia Dusan Vlahovic, e la dirigenza rossonera sembra essere pronta ad per accontentare il proprio tecnico.

Secondo Tuttosport, è stata recapitata a Torino una prima offerta da parte del Milan che si aggira intorno ai 25 milioni. La cifra sembrerebbe avvicinarsi notevolmente alle richieste dei bianconeri, dunque tra i club filtra ottimismo riguardo alla possibilità di trovare un accordo. Il vero ostacolo però è dato dal notevole ingaggio del giocatore, che in questo momento è legato alla Juve da un contratto di 12 milioni.

I rossoneri sembrerebbero aver proposto al serbo una cifra di circa 5 milioni più bonus a stagione più un ricchissimo premio alla firma. Vlahovic, però, non sarebbe convinto dalla cifra ed ha messo in stand-by l’offerta, prendendosi del tempo prima di rispondere definitivamente. Il centravanti serbo non avrebbe ancora del tutto escluso la possibilità di restare ancora in bianconero.