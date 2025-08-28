Milan news, Tare ha scelto: è lui il preferito del ds rossonero

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha fatto una scelta chiara: il ds ha un preferito per la difesa.
Il Milan vuole chiudere in bellezza la propria campagna acquisti estiva. Il direttore sportivo del club, Igli Tare, intende completare la rosa di mister Massimiliano Allegri portando all’ombra della Madonnina un difensore, una mezzala e un attaccante. Per rinforzare il reparto arretrato, il ds rossonero starebbe pensando ad un nome in particolare. Tare sogna in grande, e lo dimostra il fatto che il suo preferito per la difesa sarebbe un centrale del Bayern Monaco.
Tare ha un preferito per la difesa: è un ex Napoli
Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, avrebbe orientato il proprio sguardo verso un top player del Bayern Monaco: si tratta di Kim Min-jae. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Gianluigi Longari, il nome del difensore sudcoreano sarebbe il preferito del ds rossonero. Tare vorrebbe portarlo a Milano, ma l’ex Napoli ha un ingaggio molto alto.
Kim Min-jae, legato al Bayern Monaco fino al 2028, percepisce un ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione. Cifra che supererebbe il tetto salariale imposto dal club rossonero. Inoltre, per lasciarlo, i bavaresi vorrebbero un’offerta da 40/50 milioni di euro e una cessione a titolo definitivo. Quindi, per ora si tratterebbe solamente una suggestione per Igli Tare, ma nel calciomercato tutto può succedere.