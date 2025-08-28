Milan news, Tare ha scelto: è lui il preferito del ds rossonero

Milan, Kim è il preferito di Tare

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha fatto una scelta chiara: il ds ha un preferito per la difesa.

Il Milan vuole chiudere in bellezza la propria campagna acquisti estiva. Il direttore sportivo del club, Igli Tare, intende completare la rosa di mister Massimiliano Allegri portando all’ombra della Madonnina un difensore, una mezzala e un attaccante. Per rinforzare il reparto arretrato, il ds rossonero starebbe pensando ad un nome in particolare. Tare sogna in grande, e lo dimostra il fatto che il suo preferito per la difesa sarebbe un centrale del Bayern Monaco.

Tare ha un preferito per la difesa: è un ex Napoli

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, avrebbe orientato il proprio sguardo verso un top player del Bayern Monaco: si tratta di Kim Min-jae. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Gianluigi Longari, il nome del difensore sudcoreano sarebbe il preferito del ds rossonero. Tare vorrebbe portarlo a Milano, ma l’ex Napoli ha un ingaggio molto alto.

(LaPresse) SpazioMilan.it

Kim Min-jae, legato al Bayern Monaco fino al 2028, percepisce un ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione. Cifra che supererebbe il tetto salariale imposto dal club rossonero. Inoltre, per lasciarlo, i bavaresi vorrebbero un’offerta da 40/50 milioni di euro e una cessione a titolo definitivo. Quindi, per ora si tratterebbe solamente una suggestione per Igli Tare, ma nel calciomercato tutto può succedere.

Giornalista pubblicista dal 2019, iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera N. 172270. Ho trasformato la mia passione per la scrittura e lo sport in una professione. Ho iniziato il mio percorso come redattore per Sport Campania, partecipando attivamente a numerosi eventi sportivi e affinando le mie competenze sul campo. Nel 2021 ho arricchito il mio percorso giornalistico grazie a un anno di servizio civile con Amesci, lavorando all’interno della redazione di Metropolis Quotidiano. Dal 2023 collaboro con il network di Nuovevoci, un ambiente che mi ha non solo offerto “spazi” stimolanti in cui esprimermi, ma anche una vera e propria famiglia. Determinato e sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare, vivo per catturare i momenti più emozionanti dello sport e trasformarli in parole.
