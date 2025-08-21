Milan news, trattativa in chiusura: nuova pioggia di milioni in arrivo

Nuova pioggia di milioni in arrivo per il Milan: la trattativa è vicina alla chiusura. La società rossonera incrementa i propri incassi.

Dopo aver ceduto Malick Thiaw al Newcastle United per 40 milioni, in queste ore il Milan sta definendo anche il trasferimento di Noah Okafor al Leeds United. Il club rossonero dovrebbe incassare dalla cessione dell’attaccante svizzero intorno ai 20 milioni di euro.

Per l’ex Napoli, che è già in Inghilterra, sarebbe stato preparato un contratto fino al 2030 da 2,4 milioni a stagione. Quella di Noah Okafor, però, non è l’unica cessione su cui Tare sta lavorando. Il ds rossonero sarebbe pronto a piazzare anche un altro esubero della rosa di Allegri.

Tutto pronto per la cessione: in arrivo altri 30 milioni di euro

Stando alle ultime indiscrezioni fornite dalla Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe pronto ad inserire il nome di Yunus Musah nella lista di sbarco. Dopo Napoli e Nottingham Forest, per il centrocampista americano si è presentata l’opportunità di vestire la maglia dell’Atalanta. Non si tratta di una semplice ipotesi: la Dea starebbe spingendo con decisione per assicurarsi in squadra il duttile giocatore rossonero.

Non a caso, la trattativa tra il Milan e l’Atalanta sarebbe in stato avanzato. Il club rossonero sarebbe partito da una valutazione di 30 milioni di euro, mentre la società bergamasca avrebbe fatto chiaramente capire di voler puntare alla chiusura della trattativa sui 25 milioni. La distanza tra le parti sarebbe minima, tant’è che la fumata bianca potrebbe arrivare nel giro di 24-48 ore. In attesa della stretta di mano tra i due club, Yunus Musah avrebbe già dato il suo gradimento per la destinazione.