Milan, niente Akanji: intreccio con il Galatasaray

Manuel Akanji non sarà il nuovo difensore del Milan, ma i rossoneri non si faranno trovare impreparati per quanto riguarda il sostituto.

Non risultava facile ed era abbastanza complessa quella che è l’operazione che vedeva l’arrivo dal City del centrale svizzero considerando che, le cifre che chiedono da Manchester risultano troppo dispendiose per il Milan che ha da completare ancora alcune operazioni per sistemare l’organico.

I rossoneri, pur non prendendo Akanji, si ritroverebbero coinvolti in un’operazione con intreccio col Galatasaray per quanto viene raccontato dall’estero. Come riportato tra le voci di calciomercato presenti dal portale Transfermarkt, pare che il Milan non abbia mai perso di vista un centrale di difesa che potrebbe nascere, ad oggi, come occasione sul gong per Igli Tare, che andrebbe a prelevarlo proprio dalla formazione turca.

Calciomercato: intreccio col Galatasaray, c’entra Akanji

I rossoneri sono stati tra i protagonisti in assoluto delle voci di calciomercato riguardanti Manuel Akanji. Il centrale svizzero alla fine non per il Milan che giocherà, con Tottenham e Galatasaray che risultano, ad oggi, le piste più concrete.

Il Galatasaray ha già chiuso per Wilfried Singo, poi c’è l’arrivo possibile di Akanji dal Manchester City. Ed ecco perché, a sorpresa, il nuovo difensore al Milan potrebbe arrivare proprio da Istanbul. Si tratta di uno dei migliori giocatori in Premier League di qualche anno fa e che pare ancora nel vivo della sua carriera.

Il colombiano Davinson Sanchez è l’ultima idea del Milan che andrebbe a cogliere l’occasione che si sta presentando da Istanbul considerando che il posto per lui, nella formazione titolare del Galatasaray, non ci sarebbe più. Akanji arriverebbe ai giallorossi scalzando la posizione da titolare dell’ex Tottenham.

Le cifre dell’operazione dal Galatasaray per il Milan

Se il Galatasaray dovesse chiudere per 30 milioni di euro circa il colpo Akanji, a quel punto libererà il proprio centrale di difesa. Il colombiano Davinson Sanchez ha ancora un valore di mercato altino, se si considera che è ancora nel pieno della sua carriera. È un classe ’96, ancora nel vivo della sua carriera e sotto i trent’anni. Per tale motivo, volendo compiere un grande salto per giocare in un club che proverà a inserirsi nella lotta al titolo, potrebbe approdare al Milan per giocare titolare in rossonero. Per prenderlo, il Milan, dovrebbe mettere sul tavolo una cifra intorno ai 15-20 milioni di euro.

Il Galatasaray lo prelevò dal Tottenham per 9,5 milioni di euro ma, incredibilmente, ha aumentato quello che è il suo valore di mercato in quanto, nel campionato vinto con il Galatasaray in Turchia, è risultato uno dei migliori giocatori dell’intera stagione vissuta nel 2025 in maglia giallorossa. Ritrovando i livelli del Tottenham e finendo al Milan, dunque, Davinson Sanchez potrebbe compiere di nuovo un grande salto in un grande club storico europeo come quello rossonero.