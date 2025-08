Milan, niente cessione: Allegri ha deciso

I rossoneri sono nel pieno della loro sessione di mercato, al momento nessuno è incedibile e arrivano news importanti riguardo un componente della r0sa

Un’estate caldissima quella che sta affrontando il Diavolo, con cessioni ed acquisti che sanno di rivoluzione. Dopo un’annata difficile e fallimentare la società è sta cercando di dare un nuovo volto alla squadra, inserendo nuovi profili e cercando di valorizzare quelli già presenti. Nessun giocatore al momento è incedibile, ma Allegri ha i suoi preferiti e la dirigenza non svenderà nessuno, se non davanti ad offerte irrinunciabili. Il punto.

Thiaw via solo per cifre “fuori mercato”

Il difensore tedesco ha dimostrato di avere ottime qualità nonostante arrivi da una stagione non del tutto positiva, come del resto quella di tutta la squadra. Prima della Tournée il Milan aveva accettato un’offerta da 25 milioni per il centrale da parte del Como, ma ora Thiaw sembrerebbe essere diventato un tassello importante nello scacchiere di Allegri. La società ha totalmente cambiato rotta riguardo questo profilo, che ha rifiutato la destinazione lariana e ora è pronto a giocarsi le sue carte tra le mura di San Siro. Come comunica il giornalista Matteo Moretto

“Il Milan aveva accettato una proposta del Como da 25 milioni di euro per Thiaw, prima della tournée. Poi Thiaw è diventato un tassello importante per Allegri: il tecnico non vuole che il difensore se ne vada. Al Milan in questo momento è difficile utilizzare la parola incedibile, perché nessuno è incedibile in nessun club. I rossoneri sicuramente ne fanno una valutazione superiore ai 25 milioni presentati dal Como un mese fa. Mi dicono che salvo proposte fuori mercato, addirittura che superino i 40-45 milioni, Thiaw resterà al Milan. Vedremo come si svilupperà il tema ma ad oggi il Milan vuole tenere Thiaw. Questa è l’intenzione del club rossonero”. Allegri ha deciso, Thiaw chiamato al salto di qualità

la situazione ora è chiara, il Milan o meglio Allegri ha deciso. Thiaw rimarrà a Milano. Immaginarsi un’offerta superiore ai 40/45 milioni al momento risulta complicato e al tecnico toscano questo non dispiace. Il tedesco ha mostrato, a sprazzi ottime cose nella sua esperienza rossonera, ma ora con Allegri alla guida è chiamato al salto di qualità.

Un salto che non sarà semplice, ma se il calciatore seguirà il suo tecnico potrà sicuramente togliersi delle ottime soddisfazioni. Al momento però la situazione Thiaw è più che definita.