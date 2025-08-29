Milan, Nkunku non basta: clamoroso scambio in Serie A per il nuovo attaccante

Molto probabile che Cristopher Nkunku non sarà l’ultimo colpo in attacco del Milan. I rossoneri pensano ad un clamoroso scambio con un altro club italiano.

Dopo l’arrivo di ieri sera all’aeroporto di Linate, in casa Milan quella di oggi sarà la giornata di Cristopher Nkunku. Il Diavolo ha chiuso un’operazione flash con l’attaccante francese prelevato dal Chelsea per 38 milioni di euro più bonus. L’ex Lipsia svolgerà nelle prossime ore le visite mediche per poi firmare il suo nuovo contratto. L’attacco del Milan, però, non si ferma a Nkunku.

Con il francese a dare molta più imprevedibilità lì davanti, Max Allegri ora chiede un bomber di razza. Il tecnico livornese continua ad aver bisogno di un vero e proprio centravanti. Il profilo perfetto potrebbe arrivare proprio dalla Serie A e no, non si tratta di Dusan Vlahovic. Si pensa ad uno scambio a sorpresa.

Il Milan vuole Dobvyk: proposto alla Roma lo scambio con Santi Gimenez

L’ultimo nome per l’attacco sul taccuino di Igli Tare è quello di Artem Dobvyk. L’ucraino non rientra nei piani di Gian Piero Gasperini, con la Roma che vorrebbe cederlo entro la fine del mercato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ci sta pensando seriamente con la trattativa che potrebbe anche chiudersi in prestito.

L’idea dei rossoneri sarebbe addirittura quella di imbastire un clamoroso scambio con Santiago Gimenez che andrebbe alla Roma. Un’idea difficilmente realizzabile a causa delle perplessità dei giallorossi, ma soprattutto a causa della volontà del messicano di restare in rossonero.

Solo qualche giorno Rafaela Pimenta, agente di Gimenez, ha chiuso ad ogni possibilità di addio del suo assistito, che non ha nessuna intenzione di lasciare il Milan dopo neanche una stagione. Intanto, questa sera l’ex Feyenoord guiderà l’attacco rossonero contro il Lecce: chissà che un ottima prestazione, magari con anche almeno un gol, non potrebbe far risalire le sue quotazioni.

Milan-Roma, quanti intrecci: i capitolini seguono Alex Jimenez

Se Santiago Gimenez lascia qualche dubbio, molto più gradito dalla Roma è il profilo di Alex Jimenez. Lo spagnolo è ai ferri corti con Allegri, a causa in primis di qualche ritardo di troppo in allenamento, per una cessione ormai fuori discussione. In pole position c’è il Bournemouth, ma non mancano gli interessi dall’Italia di Como e Roma.

Lo scambio tra Milan e Roma potrebbe, dunque, concretizzarsi ma ad andare in giallorosso sarebbe Jimenez e non Gimenez. Va precisato che al momento la pista più calda per il terzino spagnolo è il Bournemouth. Occhio, però, ai possibili ribaltoni. Di certo non si tratterebbe del primo colpo di scena in questo folle mercato rossonero.